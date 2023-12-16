Радости мало: девочке отказали в спецпитании в МАДОУ депутата Гордумы Тагила

Со слов администрации МАДОУ «Радость», обращений от родителя в их адрес не поступало, было зафиксировано обращение в адрес заведующей детского сада №150. Тагильчанину было пояснено, что питание в учреждении организовано через аутсорсинг. Исполнителем услуг выступает ООО «ОМС-Лечебное питание». При этом работники пищеблока являются сотрудниками детского сада, а не находятся в аутсорсинге.