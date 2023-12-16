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Девочке отказали в диетическом питании в детском саду в Нижнем Тагиле

Радости мало: девочке отказали в спецпитании в МАДОУ депутата Гордумы Тагила

16 декабря 2023, 14:41
Фото: 1MI

Девочке отказали в диетическом питании в детском саду в Нижнем Тагиле

Ребенку отказали в предоставлении диетического питания в детском саду №150 МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле. Отец обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

По факту обращения родителя проведена прокурорская проверка, по результатам которой вынесено предостережение в адрес юридического лица.

По информации от родителей, ребенку было назначено специальное сбалансированное питание от лечащего врача.

Со слов администрации МАДОУ «Радость», обращений от родителя в их адрес не поступало, было зафиксировано обращение в адрес заведующей детского сада №150. Тагильчанину было пояснено, что питание в учреждении организовано через аутсорсинг. Исполнителем услуг выступает ООО «ОМС-Лечебное питание». При этом работники пищеблока являются сотрудниками детского сада, а не находятся в аутсорсинге.

В детском саду разработано и утверждено десятидневное меню в соответствии с требованиями СанПиН, но из-за отсутствия специального оборудования и профильных врачей (аллерголог, диетолог) не представляется возможность исполнить назначения, указанные в рекомендациях в полном объеме, сообщает Роспотребнадзор.

Родителям девочки было предложено рассмотреть возможность перевода ребенка в детский сад № 201 или 211, где созданы спецусловия, направленные на поддержание и укрепление здоровья детей, страдающими аллергическими заболеваниями, поясняла надзорным органам заведующая детского сада.

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Вариант перевода отца не устроил. Для организации правильного питания в адрес аутсорсера было направлено заявление установленного образца.

Позднее родитель в устной беседе с заведующей подтвердил свое согласие по самостоятельному наблюдению за состоянием своего ребенка. Однако это является нарушением СанПиН учреждением, поэтому администрации МАДОУ «Радость» было направлено соответствующее уведомление, выяснила редакция TagilCity.ru. 

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