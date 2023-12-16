Радости мало: девочке отказали в спецпитании в МАДОУ депутата Гордумы Тагила

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По факту обращения родителя проведена прокурорская проверка, по результатам которой вынесено предостережение в адрес юридического лица.
По информации от родителей, ребенку было назначено специальное сбалансированное питание от лечащего врача.
Со слов администрации МАДОУ «Радость», обращений от родителя в их адрес не поступало, было зафиксировано обращение в адрес заведующей детского сада №150. Тагильчанину было пояснено, что питание в учреждении организовано через аутсорсинг. Исполнителем услуг выступает ООО «ОМС-Лечебное питание». При этом работники пищеблока являются сотрудниками детского сада, а не находятся в аутсорсинге.
В детском саду разработано и утверждено десятидневное меню в соответствии с требованиями СанПиН, но из-за отсутствия специального оборудования и профильных врачей (аллерголог, диетолог) не представляется возможность исполнить назначения, указанные в рекомендациях в полном объеме, сообщает Роспотребнадзор.
Родителям девочки было предложено рассмотреть возможность перевода ребенка в детский сад № 201 или 211, где созданы спецусловия, направленные на поддержание и укрепление здоровья детей, страдающими аллергическими заболеваниями, поясняла надзорным органам заведующая детского сада.
Вариант перевода отца не устроил. Для организации правильного питания в адрес аутсорсера было направлено заявление установленного образца.
Позднее родитель в устной беседе с заведующей подтвердил свое согласие по самостоятельному наблюдению за состоянием своего ребенка. Однако это является нарушением СанПиН учреждением, поэтому администрации МАДОУ «Радость» было направлено соответствующее уведомление, выяснила редакция TagilCity.ru.