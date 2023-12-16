Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется на 7,5% дешевле от начальной цены

Проект контракта размещен в Единой информационной системе 11 декабря. В объем работ включены: замена систем теплосетей и канализации, монтаж и автоматизация вентиляции, установка охранно-пожарной сигнализации, замена освещения и благоустройство территории. Стоимость работ по договору составит 76,96 млн рублей. На участие в конкурсе с начальной ценой 83,2 млн рублей заявлялись две организации.