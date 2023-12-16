Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется на 7,5% дешевле от начальной цены

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
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Updated Сегодня, 15:06
Проект контракта размещен в Единой информационной системе 11 декабря. В объем работ включены: замена систем теплосетей и канализации, монтаж и автоматизация вентиляции, установка охранно-пожарной сигнализации, замена освещения и благоустройство территории. Стоимость работ по договору составит 76,96 млн рублей. На участие в конкурсе с начальной ценой 83,2 млн рублей заявлялись две организации.
По техническому заданию, на строительной площадке будет осуществляться видеонаблюдение. Для этого будут установлены IP-камеры.
Финансирование ремонта детского сада по улице Карла Маркса будет осуществляться из муниципального бюджета в рамках программы «Развития системы образования в городе Нижний Тагил», рассчитанной до 2025 года. Дата окончания работ по контракту 11 ноября 2024 года.