tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется 77 млн рублей

Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется на 7,5% дешевле от начальной цены

16 декабря 2023, 15:05
Фото: 1MI

Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется 77 млн рублей

7 декабря завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта здания детского учреждения №20 «Солнышко» в Нижнем Тагиле. Победитель закупки снизил цену на 6,2 млн рублей.

Проект контракта размещен в Единой информационной системе 11 декабря. В объем работ включены: замена систем теплосетей и канализации, монтаж и автоматизация вентиляции, установка охранно-пожарной сигнализации, замена освещения и благоустройство территории. Стоимость работ по договору составит 76,96 млн рублей. На участие в конкурсе с начальной ценой 83,2 млн рублей заявлялись две организации.

По техническому заданию, на строительной площадке будет осуществляться видеонаблюдение. Для этого будут установлены IP-камеры.

Финансирование ремонта детского сада по улице Карла Маркса будет осуществляться из муниципального бюджета в рамках программы «Развития системы образования в городе Нижний Тагил», рассчитанной до 2025 года. Дата окончания работ по контракту 11 ноября 2024 года.

Капремонт трех школ планируется в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Обзор лучших детских садов в районах Нижнего ТагилаДети в детском саду в Екатеринбурге несколько лет мерзнут из-за старых окон31 аварийное дерево вырубят в детских садах Нижнего Тагила
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Подрядчик#Контракт#Ремонт#Образование#Капитальный ремонт#Детские сады#Подрядчики#Система образования
Подпишитесь
Управляющие компании дежурят на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:38
Нижний Тагил накрыли выбросы 16 декабря
Сегодня, 08:50
Люди столпились в очередях в магазине птицефабрики в Екатеринбурге
Сегодня, 11:27
Огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:01
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Сегодня, 10:48
Бабушка двоих внуков из Краснотурьинска отсудила алименты у участника СВО
Сегодня, 10:32