Свердловскую трассу перекроют на два часа

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Ограничение затронет 24 км трассы. Это касается всех видов транспорта.
По данным пресс-службы регионального ГИБДД, ограничение касается обоих направлений движения. Оно связано с проведением ремонта надземной пешеходной конструкции.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершились работы на трассе, связывающей город с аэропортом Кольцово. Работы удалось провести гораздо раньше графика благодаря финансированию.