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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

На свердловской трассе временно ограничат движение 16 декабря

Свердловскую трассу перекроют на два часа

16 декабря 2023, 06:34
Фото: 1MI

На свердловской трассе временно ограничат движение 16 декабря

Движение на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов будет временно ограничено. Это произойдет 16 декабря с 13:00 до 15:00.

Ограничение затронет 24 км трассы. Это касается всех видов транспорта.

По данным пресс-службы регионального ГИБДД, ограничение касается обоих направлений движения. Оно связано с проведением ремонта надземной пешеходной конструкции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершились работы на трассе, связывающей город с аэропортом Кольцово. Работы удалось провести гораздо раньше графика благодаря финансированию.

В Екатеринбурге появится новая двухполосная дорога
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#Транспорт#Ремонт#Серов#Трасса#Ограничение движения#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Полосы движения
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