Об отключениях воды и тепла предупредили жителей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Отопления и горячей воды у граждан не будет с 09:30 до 15:30. Под зону отключения попали более 18 тысяч жителей.
Парить начало еще рано утром. Сейчас сильный пар, не видно ни кафе, ни строительный магазин, которые находятся на Ленинградском шоссе. Там сильный пар, но рабочих пока не видно. Там периодически в этом сезоне были аварии, там постоянно раскапывают и закапывают что-то, — рассказала тагильчанка.
Другой местный житель рассказал, что улица Бобкова «чистая». Вода льется только по Ленинградскому проспекту — по нечетной стороне. Там находятся специалисты, приехало несколько машин.
Водой залило полностью всю полосу для движения. Автомобилям приходится ездить только по одной полосе, — рассказал тагильчанин.
Под отключение попадали адреса:
Для устранения аварии задействовано четыре человека и три единицы спецтехники.