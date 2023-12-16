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Без отопления и горячей воды останутся 18 тысяч жителей Нижнего Тагила

Об отключениях воды и тепла предупредили жителей Нижнего Тагила

16 декабря 2023, 07:24
Фото: tagilcity.ru

Без отопления и горячей воды останутся 18 тысяч жителей Нижнего Тагила

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила останутся без горячей воды и отопления на несколько часов. Причина — утечка на теплотрассе Ду-800.

Отопления и горячей воды у граждан не будет с 09:30 до 15:30. Под зону отключения попали более 18 тысяч жителей.

Парить начало еще рано утром. Сейчас сильный пар, не видно ни кафе, ни строительный магазин, которые находятся на Ленинградском шоссе. Там сильный пар, но рабочих пока не видно. Там периодически в этом сезоне были аварии, там постоянно раскапывают и закапывают что-то, — рассказала тагильчанка.

Другой местный житель рассказал, что улица Бобкова «чистая». Вода льется только по Ленинградскому проспекту — по нечетной стороне. Там находятся специалисты, приехало несколько машин.

Водой залило полностью всю полосу для движения. Автомобилям приходится ездить только по одной полосе, — рассказал тагильчанин.
Фото: tagilcity.ru

Под отключение попадали адреса:

  • Ленинградский пр-т 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14б, 16, 18, 20, 1 б (ООО Стандарт), 7а (Стилнов), 17 (Боберстрой), 19 (АЗС), Бобкова2, 4, 3 (шк № 95), 5, 6 (д/к № 199), 6а (маг), 7, 10, 11 (маг), 12, 13 (пекарня), 14, 14а (Почта), 16, 18, 20 (д/к № 192) Юности14, 20а (Тагихлеб), 20, 18, 22, 24, 47 (бассейн), 47а (автопаркинг), 51 (магазин), 49, 53, 16 (ТЦ Перекресток), 16а (Стрелец), 16б (ТЦ), Басова 1, 3, 5, 2, 4 (д/к № 122), 8 (библиотека), 11, 11а (дет. клуб «Спартаковец»), 7 (д/к № 143), Валегинская 5,7 Алтайская 31, 33, 35 (шк № 20), 37, 39, 41, 47, 45 (д/к № 204), 49, 51 (СШОР), 23, 25, 27, 27а (маг), 192. ч/с 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238. Оплетина 1,2,3,4;
  • Киевская 179,183,195 ч/с 197а, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 213а, 215, 217. Урожайная 212 (д/к № 112), ч/с 228, 237, 235, 233, 231, 229, 227, 225, 223, 221, 221а, 217, 215, 213, 211, 209, 207, 205, 203, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 224а, 226, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240. Калужская ч/с 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 226а, 228, 230, 232, 234, 236.
  • Частный сектор: Ленинградский пр-т 26а (пол-ка УВЗ), 28 (Мегамарт), 29,30,30а (Д/к № 206) 30Б, 31, 31а, 32, 33, 34,35 (ДХШ), 36, 37,38,38а (магаз), 39,40,41,42,42а (Д/к №32), 43,44,44а, 45,46,47,48,48а, 49,49а (д/к№38), 50, 51, 52, 52а (шинка) 53, 54, 55, 56, 57, 58,59,60,61,62,63,64 65,66,67,68,69,70,71,72 (офис) 72а, 73, 74,75,76, 77,78,80, 81,82, 83,84, 85, 86,87,88,88а (УБР иР), 89, 90(Д/к 29), 91, 91а, 92,93,94,95,96,96а, 97,98, ГСК « Нева», 99, 99а (д/к № 59), 100,100а, 101,102,103, 104,104а (кафе), 105,106, 107,10884 8 5;
  • Окунева 45 (шк № 87) 1 Дзержинского 56,58,61,63,65, 51,53 (ателье), 57,55,69,71,73,75,7713 1;
  • Энтузиастов 30,32,34,42а, 42,40,36,38,44а (маг), ГСК Волга -2, ГСК Волга -3, 44, 46а, 46, 48,50, 52, 54,56, 56а, 25,29,35(офис), 35 (ГСК), 31,33,37, 41, 43, 39, 45, 55а (д/к № 139), 55 (д/к № 139), 53 (Хеликс), 57 (магазин), 58,60,62 (д/к № 56), 64,66,70,70а, 68, ГСК «Строитель — 1», 72,74,72а, 76 (маг), 76а (маг), 76 б (д/к № 171), 36 4 10 Тимирязева 74,76а (ГУ ОВО), 78, 78а, 80а, 80, 82, 84 (маг), 60, 58, 62, 64, 68, 58, 62, 66, 70, 89, 103, 107, 111, 109 (шк. 61), 91,93, 21 1 2;
  • Коминтерна 52, 54 (дет. Больница), 56,58 (офис), 60,62 (туб. Больница), 64, 66, 68,74,76 (скорая помощь). 7 3 1;
  • Чайковского 102,104а, 106,108,110 (кафе), 125 (д/к № 160), 125а (д/к № 167), 131, 131а, 131а (Жар — Пицца), 129,133 8 2 2 Володарского 13,11,5,7,7а, 11а (Костел); ч/с 2,4,6,8,10,12,14,16,18,53 5 1 10;
  • Зари 18,20,22,30 (шк № 43), 32 (шк № 36) 3 2 Калинина 2а (шк № 41); ч/с 1, 3, 5,6, 7,8, 9, 10,11,12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 1 67 Добролюбова 38,34; ч/с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47 2 40;
  • Белинского, 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 16 Огородная 6,8,10,12,14,16,18 7;
  • Коллективная 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 16;
  • Новоселов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 20;
  • Переулок Незаметный 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 10;
  • Ельничная 1,2а, 3,4,5,7,9,11,13,15,17,19 12;
  • Авангардная 2,2а, 4,6,8,10,11,12,12а, 13,14,14а, 16,16а, 18,18а, 20,20а, 21,22,22а, 23,24,24а, 25,26,26а, 27,28,29,30,31,33, 32,34,35,36,37,38,39,40,41 (д/к № 113), 42,43 (д/к № 31), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 2 103;
  • Иркутская 10-32;
  • Гайдара 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,70,72,74,76,78,80,82,83,84,85,90,92,94,96,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,13 2,133,137,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,1 60,162 87;
  • Салтыкова — Щедрина 1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26,28,30,32,34,36,38 23;
  • Челябинская 13,15,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30 13;
  • Котовского 2,4,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,43,45,47,48; 49,51,53,55,57,58,59,60,61,63,65,67,69,71,73,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,89,91,93,95,101,103,105,107,109,111, 113,115,117 75;
  • Красноярская 1,3,5,7,9,11,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 18;
  • Омская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 24;
  • Тобольская 3,5,7,9,11,13,15 7;
  • Круговая 96,98,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148, 150,152,154,156 29;
  • Юннатов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12;
  • Переулок Добролюбова 1,2,3,4,5,6,7 7;
  • Писарева 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 49;
  • Луначарского 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24а, 25,26,27,28,29,30 29;
  • Коровина 1 (Пед. Колледж № 2), 3, 5, 7, 9, 10 (магазин)11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32 1 1 19;
  • Курганская 3,4,5,6,7 5.

Для устранения аварии задействовано четыре человека и три единицы спецтехники.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Горячая вода#Отопление#Утечка#Коммунальная авария#Теплотрасса#Батареи#Пар#Дарья Сорокина
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