Управляющие компании дежурят на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Утечка на теплотрассе ликвидируют сотрудники экстренных служб с самого утра. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
На Ленинградском проспекте в районе дома №17 сейчас идёт откачка воды, чтобы определить точное место и причину аварии. Работают Горэнерго-НТ, Тагилэнерго, помогают МЧС, — рассказал глава города.
Как известно предварительно, утечка произошла на старом водоводе 800 мм.
Во все дома кроме №14 и 14А продолжает поступать отопление и горячая вода. Отмечается, что параметры снижены, проводится процесс перевода домов на резервную ветку.
Ранее сообщалось, что отключение тепла и воды может затронуть порядка 18 тысяч жителей Нижнего Тагила.