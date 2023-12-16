tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Управляющие компании дежурят на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Управляющие компании дежурят на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле

16 декабря 2023, 11:38
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники управляющих компаний дежурят на теплотрассе в Дзержинском районе. Это необходимо на случай аварийных ситуаций.

Утечка на теплотрассе ликвидируют сотрудники экстренных служб с самого утра. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На Ленинградском проспекте в районе дома №17 сейчас идёт откачка воды, чтобы определить точное место и причину аварии. Работают Горэнерго-НТ, Тагилэнерго, помогают МЧС, — рассказал глава города.

Как известно предварительно, утечка произошла на старом водоводе 800 мм.

Во все дома кроме №14 и 14А продолжает поступать отопление и горячая вода. Отмечается, что параметры снижены, проводится процесс перевода домов на резервную ветку.

Ранее сообщалось, что отключение тепла и воды может затронуть порядка 18 тысяч жителей Нижнего Тагила.

Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле пока не отключили от отопления
Узнать подробнее
#Происшествия#Нижний Тагил#Горячая вода#Ленинградский проспект#Отопление#Дзержинский район#Утечка#Экстренные службы#Теплотрасса#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Об отключениях воды и тепла предупредили жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 07:24
Нижний Тагил накрыли выбросы 16 декабря
Сегодня, 08:50
Новую сцену в Черноисточинске построят без снижения цены
Вчера, 17:19
Огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:01
Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце
Вчера, 07:18
Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов
Вчера, 10:55