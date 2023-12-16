В декабре 2023 года пенсионеров ждет двойная выплата пенсии

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Что касается времени начисления, то все зависит от графика работ отделений «Почты России». Информацию о сроках выплат можно уточнить на сайте ведомства или по телефону горячей линии.
Первая выплата, как обычно, придет в начале декабря, а вторая, повышенная, — в конце. В целом, это пенсия за январь, которую начисляют из-за коррекции графика праздничных и выходных дней. Если раньше пенсии приходили 3-го числа каждого месяца, то в декабре 2023 года они придут 1-го числа, так как 3-е число это воскресенье. Вторую выплату пенсионеры получат в период с 25 по 29 декабря, перед январскими праздниками. Это предусмотрено для тех, кто обычно получает пенсию с 1-го по 8-е января.
Кроме того, с 1 января 2024 года планируется индексация пенсий на 7,5%. Поэтому пенсионеры получат выплаты уж по новым условиям. Что касается января, то здесь все остается по-прежнему: пенсии будут начисляться в соответствии с обычным графиком. Если же в установленные сроки деньги не придут, необходимо подать жалобу в Социальный фонд.