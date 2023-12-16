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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Две пенсии в декабре получат российские пенсионеры

В декабре 2023 года пенсионеров ждет двойная выплата пенсии

16 декабря 2023, 12:33
Фото: Midjourney

Две пенсии в декабре получат российские пенсионеры

До наступления Нового года некоторые пенсионеры смогут получить пенсию два раза. Это произойдет в декабре 2023 года, первые деньги им доставят за текущий месяц, а вторя выплата будет сразу за январь 2024 года. К слову, коснется тех, кто обычно получает деньги в первой половине месяца.

Что касается времени начисления, то все зависит от графика работ отделений «Почты России». Информацию о сроках выплат можно уточнить на сайте ведомства или по телефону горячей линии.

Откуда же взялась идея о двойной пенсии в декабре?

Первая выплата, как обычно, придет в начале декабря, а вторая, повышенная, — в конце. В целом, это пенсия за январь, которую начисляют из-за коррекции графика праздничных и выходных дней. Если раньше пенсии приходили 3-го числа каждого месяца, то в декабре 2023 года они придут 1-го числа, так как 3-е число это воскресенье. Вторую выплату пенсионеры получат в период с 25 по 29 декабря, перед январскими праздниками. Это предусмотрено для тех, кто обычно получает пенсию с 1-го по 8-е января.

А что в январе?

Кроме того, с 1 января 2024 года планируется индексация пенсий на 7,5%. Поэтому пенсионеры получат выплаты уж по новым условиям. Что касается января, то здесь все остается по-прежнему: пенсии будут начисляться в соответствии с обычным графиком. Если же в установленные сроки деньги не придут, необходимо подать жалобу в Социальный фонд.

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#Экономика#Пенсионеры#Пенсионер#Пенсия#Мир#Почта России#Пенсионный фонд#Выплаты#Артем Карнаухов
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