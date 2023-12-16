В декабре 2023 года пенсионеров ждет двойная выплата пенсии

Первая выплата, как обычно, придет в начале декабря, а вторая, повышенная, — в конце. В целом, это пенсия за январь, которую начисляют из-за коррекции графика праздничных и выходных дней. Если раньше пенсии приходили 3-го числа каждого месяца, то в декабре 2023 года они придут 1-го числа, так как 3-е число это воскресенье. Вторую выплату пенсионеры получат в период с 25 по 29 декабря, перед январскими праздниками. Это предусмотрено для тех, кто обычно получает пенсию с 1-го по 8-е января.