В Екатеринбурге охрана ТЦ избила посетителя стулом

В попытке защитить свою жену, мужчина ударил охранника головой в нос, что в итоге и переросло в драку. Муж оскорбленной покупательницы держался просив охраны в течение часа. Но в итоге получил стулом по спине. Охранник, который использовал мебель для удара, может быть уволен. На место происшествия прибыли врачи и сотрудники Росгвардии. Мужчина был задержан и доставлен в больницу. До всего случившегося этот же охранник уже пытался напасть на другого посетителя, в тот раз его оружием было железное ограждение, тогда обошлось — остановили коллеги.