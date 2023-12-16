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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Мужчина получил удар стулом по спине от охранника ТЦ защищая честь жены

В Екатеринбурге охрана ТЦ избила посетителя стулом

16 декабря 2023, 13:13
Фото: Midjourney

Мужчина получил удар стулом по спине от охранника ТЦ защищая честь жены

В результате конфликта с охраной в торговом центре Екатеринбурга житель города получил удар стулом по спине. Инцидент начался после того, как его жена упала на нерабочем эскалаторе, а охранник оскорбил ее.

В попытке защитить свою жену, мужчина ударил охранника головой в нос, что в итоге и переросло в драку. Муж оскорбленной покупательницы держался просив охраны в течение часа. Но в итоге получил стулом по спине. Охранник, который использовал мебель для удара, может быть уволен. На место происшествия прибыли врачи и сотрудники Росгвардии. Мужчина был задержан и доставлен в больницу. До всего случившегося этот же охранник уже пытался напасть на другого посетителя, в тот раз его оружием было железное ограждение, тогда обошлось — остановили коллеги.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Драка#Торговый центр#Видео#Охрана#ТЦ#Екатеринбург#Инцидент#Артем Карнаухов
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