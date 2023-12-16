tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Волков заметили жители свердловского поселка

В свердловском поселке замечены волки

16 декабря 2023, 10:19
Фото: 1MI

Волков заметили жители свердловского поселка

В поселке Ис Свердловской области жители заметили двух гуляющих по улице волков. Это уже не в первый раз.

По словам местных жителей, дикие животные гуляли на улице Клубной. Об этом сообщает Telegram-канал «заЕКАДье».

Отмечается, что, несмотря на выданные разрешения охотникам и установленные в поселке капканы, поймать волков пока не получается.

Напомним, что стая волков атакует поселок с конца ноября. Дикие жители уже съели нескольких собак.

Ранее стадо кабанов вышло на дорогу под Каменском-Уральским. Их заметили местные жители, проезжавшие мимо на автомобиле.

В лесах Свердловской области стало меньше кабанов, куропаток и волков
Узнать подробнее
#Происшествия#Животные#Поселок#Волки#Охотники#Дарья Сорокина#Дикие животные
Подпишитесь
Об отключениях воды и тепла предупредили жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 07:24
Нижний Тагил накрыли выбросы 16 декабря
Сегодня, 08:50
Новую сцену в Черноисточинске построят без снижения цены
Вчера, 17:19
Огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:01
Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце
Вчера, 07:18
Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов
Вчера, 10:55