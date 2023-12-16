В свердловском поселке замечены волки

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По словам местных жителей, дикие животные гуляли на улице Клубной. Об этом сообщает Telegram-канал «заЕКАДье».
Отмечается, что, несмотря на выданные разрешения охотникам и установленные в поселке капканы, поймать волков пока не получается.
Напомним, что стая волков атакует поселок с конца ноября. Дикие жители уже съели нескольких собак.
Ранее стадо кабанов вышло на дорогу под Каменском-Уральским. Их заметили местные жители, проезжавшие мимо на автомобиле.