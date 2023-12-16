tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Нижнем Тагиле начались работы по созданию центрального катка

В центре Нижнего Тагила вновь появится ледяной каток

16 декабря 2023, 12:54
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле начались работы по созданию центрального катка

В Нижнем Тагиле стартовали работы по созданию главного городского катка, который впервые появился в прошлом году. Тогда водой залили улицу Строителей, и тагильчане с первых дней начали массово проводить там свободное время, особенно во время зимних каникул.

Прошлогодний каток мгновенно стал популярным среди местных жителей. В этот раз городские власти решили повторить позитивный опыт прошлой зимы. Долго выбирать место не пришлось. Улица Строителей, конечно, походит лучше всего. Работы по созданию общественного катка уже начались.

Также напомним, что в этом году в Нижнем Тагиле впервые пройдет новогодний фестиваль ледовых скульптур. Темой фестиваля станет «Нижний Тагил от А до Я». Ледяные фигуры будут созданы уральскими и российскими профессиональными скульпторами и украсят ледовый городок на Театральной площади. Он будет посвящен русскому алфавиту. Как и в прошлом году.

Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Узнать подробнее
Читайте также:
Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024
#Нижний Тагил#Свердловская область#Развлечения#Каток#Катание#Коньки#Фигурное катание#Артем Карнаухов
Подпишитесь
Управляющие компании дежурят на теплотрассе на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:38
Нижний Тагил накрыли выбросы 16 декабря
Сегодня, 08:50
Люди столпились в очередях в магазине птицефабрики в Екатеринбурге
Сегодня, 11:27
Огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:01
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Сегодня, 10:48
Бабушка двоих внуков из Краснотурьинска отсудила алименты у участника СВО
Сегодня, 10:32