В центре Нижнего Тагила вновь появится ледяной каток

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Прошлогодний каток мгновенно стал популярным среди местных жителей. В этот раз городские власти решили повторить позитивный опыт прошлой зимы. Долго выбирать место не пришлось. Улица Строителей, конечно, походит лучше всего. Работы по созданию общественного катка уже начались.
Также напомним, что в этом году в Нижнем Тагиле впервые пройдет новогодний фестиваль ледовых скульптур. Темой фестиваля станет «Нижний Тагил от А до Я». Ледяные фигуры будут созданы уральскими и российскими профессиональными скульпторами и украсят ледовый городок на Театральной площади. Он будет посвящен русскому алфавиту. Как и в прошлом году.