В центре Нижнего Тагила вновь появится ледяной каток

Также напомним, что в этом году в Нижнем Тагиле впервые пройдет новогодний фестиваль ледовых скульптур. Темой фестиваля станет «Нижний Тагил от А до Я». Ледяные фигуры будут созданы уральскими и российскими профессиональными скульпторами и украсят ледовый городок на Театральной площади. Он будет посвящен русскому алфавиту. Как и в прошлом году.