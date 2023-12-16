В Верхней Салде местные жители массово жалуются на воду цвета ржавчины

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В домах по улицам Энгельса и Карла Маркса жители жалуются на ржавую воду. По их словам, такая ситуация наблюдается уже несколько месяцев. Корреспонденту TagilCity.ru по телефону «горячей линии» УЖКХ пояснили, что такая ситуация происходит из-за ремонтных работ.
Это может быть при устранении аварии, там теплосиловое оборудование. Трубы-то все равно все старые, по ним несет эту окалину и ржавчину. Будут пользовать, протечет, — пояснил диспетчер.
Жильцы, в свою очередь, уверяют, что ситуация повторяется уже на протяжение нескольких месяцев.
На кухне и в ванной бежит ржавая вода. День нормально, остальные 5-6 дней одна ржавчина. Улица Энгельса. Ужас. Это не сейчас в заморозки началось, это началось с октября. Каждый раз ждала сейчас протечет и будет лучше, но это не так, и еще ржавее становится, — пишет в сообществе «вСалде» местная жительница Алена.
В ряде домов ситуацию даже не спасла промывка системы. Жители Верхней Салды жалуются, что загрязнение оседает после набора воды в емкости, а частицы забивают фильтры.
В своих ответах в социальных сетях представители мэрии просят делать заявки по конкретным адресам. Чтобы разобраться в проблеме, будет проводиться комиссионное обследование. По телефону диспетчера корреспонденту TagilCity.ru сделать заявку не предложили. Горожане негодуют, некоторые уверены, что нужно обращаться в Роспотребнадзор.