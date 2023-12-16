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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Ржавая вода бежит из-под крана в Верхней Салде

В Верхней Салде местные жители массово жалуются на воду цвета ржавчины

16 декабря 2023, 07:04
Фото: 1MI

Ржавая вода бежит из-под крана в Верхней Салде

Жители домов в Верхней Салде массово пожаловались на горячую воду цвета ржавчины. С течением времени качество воды лучше не становится.

В домах по улицам Энгельса и Карла Маркса жители жалуются на ржавую воду. По их словам, такая ситуация наблюдается уже несколько месяцев. Корреспонденту TagilCity.ru по телефону «горячей линии» УЖКХ пояснили, что такая ситуация происходит из-за ремонтных работ.

Это может быть при устранении аварии, там теплосиловое оборудование. Трубы-то все равно все старые, по ним несет эту окалину и ржавчину. Будут пользовать, протечет, — пояснил диспетчер.

Жильцы, в свою очередь, уверяют, что ситуация повторяется уже на протяжение нескольких месяцев.

На кухне и в ванной бежит ржавая вода. День нормально, остальные 5-6 дней одна ржавчина. Улица Энгельса. Ужас. Это не сейчас в заморозки началось, это началось с октября. Каждый раз ждала сейчас протечет и будет лучше, но это не так, и еще ржавее становится, — пишет в сообществе «вСалде» местная жительница Алена.

В ряде домов ситуацию даже не спасла промывка системы. Жители Верхней Салды жалуются, что загрязнение оседает после набора воды в емкости, а частицы забивают фильтры.

В своих ответах в социальных сетях представители мэрии просят делать заявки по конкретным адресам. Чтобы разобраться в проблеме, будет проводиться комиссионное обследование. По телефону диспетчера корреспонденту TagilCity.ru сделать заявку не предложили. Горожане негодуют, некоторые уверены, что нужно обращаться в Роспотребнадзор.

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#Общество#Эксклюзив#Вода#Жалоба#Горячая вода#Грязная вода#Верхняя Салда#Юлия Мамонтова
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