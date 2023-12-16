В Верхней Салде местные жители массово жалуются на воду цвета ржавчины

В домах по улицам Энгельса и Карла Маркса жители жалуются на ржавую воду. По их словам, такая ситуация наблюдается уже несколько месяцев. Корреспонденту TagilCity.ru по телефону «горячей линии» УЖКХ пояснили, что такая ситуация происходит из-за ремонтных работ.