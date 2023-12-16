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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Фура с продуктами загорелась в центре Екатеринбурга во время движения

«Водителю фиолетово»: фура с продуктами загорелась в центре Екатеринбурга

16 декабря 2023, 13:02
Фото: «Злой Екатеринбург»

Фура с продуктами загорелась в центре Екатеринбурга во время движения

В Екатеринбурге местные жители сняли на видео грузовой автомобиль, который ехал по центру городу и горел. Очевидцы предположили, что фура везла продукты.

Произошло возгорание на перекрестке улиц Восточная-Малышева, об этом сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Кто-то остался без продуктов. Горит будка и ее содержимое, — сообщили очевидцы.

Другие свидетели событий сообщили, что водитель разгружал продукты в магазин «Монетка». После этого он сел в грузовик, проехался по дороге с горящим кузовом и совершил остановку на обочине. Прохожих поразило его спокойное отношение к происходящему.

Мужик в машине сидит, ему вообще фиолетово видимо, — комментировали инцидент пользователи соцсетей.

Известно, что на место приезжали спасатели для тушения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на рынке сгорел павильон.

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#Происшествия#Продукты#Фура#Грузовик#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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