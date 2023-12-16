«Водителю фиолетово»: фура с продуктами загорелась в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Произошло возгорание на перекрестке улиц Восточная-Малышева, об этом сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Кто-то остался без продуктов. Горит будка и ее содержимое, — сообщили очевидцы.
Другие свидетели событий сообщили, что водитель разгружал продукты в магазин «Монетка». После этого он сел в грузовик, проехался по дороге с горящим кузовом и совершил остановку на обочине. Прохожих поразило его спокойное отношение к происходящему.
Мужик в машине сидит, ему вообще фиолетово видимо, — комментировали инцидент пользователи соцсетей.
Известно, что на место приезжали спасатели для тушения.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на рынке сгорел павильон.