Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле пока не отключили от отопления

Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле просят быть готовыми к отключению отопления

В Дзержинском районе Нижнего Тагила в ближайшее время планируют отключить отопление и горячую воду. Отключение должно было начаться в 9:30, однако пока этого не произошло.