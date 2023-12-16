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Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле просят быть готовыми к отключению отопления

Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле пока не отключили от отопления

16 декабря 2023, 09:20
Фото: tagilcity.ru

Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле просят быть готовыми к отключению отопления

В Дзержинском районе Нижнего Тагила в ближайшее время планируют отключить отопление и горячую воду. Отключение должно было начаться в 9:30, однако пока этого не произошло.

Везде есть вода и отопление. Исключение — два дома на улице Юности — 14 и 14а. Об этом TagilCity.ru рассказали в администрации.

В этих двух домах действительно полностью «сбрасывают». Управляющие компании предупредили, чтобы были наготове с аварийными бригадами. На месте работают специалисты, проводят откачку воды, — добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что жители Дзержинского района Нижнего Тагила останутся без горячей воды и отопления на несколько часов из-за утечки на теплотрассе Ду-800. Под зону отключения попали более 18 тысяч жителей.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Горячая вода#Улица Юности#Специалисты#Дзержинский район#Дарья Сорокина#Нижний Тагилотопление
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