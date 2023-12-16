Жителей Вагонки в Нижнем Тагиле пока не отключили от отопления

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Везде есть вода и отопление. Исключение — два дома на улице Юности — 14 и 14а. Об этом TagilCity.ru рассказали в администрации.
В этих двух домах действительно полностью «сбрасывают». Управляющие компании предупредили, чтобы были наготове с аварийными бригадами. На месте работают специалисты, проводят откачку воды, — добавили в администрации.
Ранее сообщалось, что жители Дзержинского района Нижнего Тагила останутся без горячей воды и отопления на несколько часов из-за утечки на теплотрассе Ду-800. Под зону отключения попали более 18 тысяч жителей.