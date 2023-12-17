14-летний спортсмен в Первоуральске скончался во время соревнований по боксу

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Известно, что мальчику во время соревнований неожиданно стало плохо. Врачи не сумели спасти школьника, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».
По предварительной информации, подросток предъявил медкомиссии все необходимые справки для того, чтобы он мог участвовать в соревнованиях. Причина смерти в настоящее время устанавливается.
Напомним, под Серовом скончался новорожденный ребенок спустя два дня после того, как его вместе с матерью выписали из роддома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.