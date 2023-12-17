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Школьник скончался во время спортивных соревнований в Первоуральске

14-летний спортсмен в Первоуральске скончался во время соревнований по боксу

17 декабря 2023, 12:49
Фото: 1MI

Школьник скончался во время спортивных соревнований в Первоуральске

В Первоуральске умер 14-летний подросток, когда проходили соревнования по боксу. ЧП произошло 17 декабря 2023 года.

Известно, что мальчику во время соревнований неожиданно стало плохо. Врачи не сумели спасти школьника, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».

По предварительной информации, подросток предъявил медкомиссии все необходимые справки для того, чтобы он мог участвовать в соревнованиях. Причина смерти в настоящее время устанавливается.

Напомним, под Серовом скончался новорожденный ребенок спустя два дня после того, как его вместе с матерью выписали из роддома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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