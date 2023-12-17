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Еще более 46 млн рублей выделено на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле

Более 250 домов на Голом Камне газифицируют в Нижнем Тагиле в 2024 году

17 декабря 2023, 05:05
Фото: 1MI

Еще более 46 млн рублей выделено на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле

Более 250 домов района Голый камень в Нижнем Тагиле планируется подключить к линиям газоснабжения в 2024 году. Общая протяженность трасс составит чуть более 8 км.

В объем работ, заказчиком которых является АО «Газэкс», входит подготовка территории и разбивка трассы, производство земляных работ, монтаж газопровода и устройство его электрохимзащиты, устройство электроснабжения, установка отключающих устройств.

Оценочная стоимость комплекса работ составляет 46,67 млн рублей. Монтажные работы необходимо завершить 31 августа 2024 года.

К линиям газоснабжения планируется подключить дома, расположенные по улицам:

  • Алмазная;
  • Висимская;
  • Голокаменская;
  • Гранитная;
  • Малахитовая;
  • Малая;
  • Носова;
  • Радиальная.
Фото: Проектная документация

Также известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил в план-график газификации более 7 тысяч домов.

Более 80 тысяч домов газифицируют в Свердловской области в 2024 году
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