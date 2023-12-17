Более 250 домов на Голом Камне газифицируют в Нижнем Тагиле в 2024 году

Еще более 46 млн рублей выделено на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле

Более 250 домов района Голый камень в Нижнем Тагиле планируется подключить к линиям газоснабжения в 2024 году. Общая протяженность трасс составит чуть более 8 км.