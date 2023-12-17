Более 250 домов на Голом Камне газифицируют в Нижнем Тагиле в 2024 году

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:05
В объем работ, заказчиком которых является АО «Газэкс», входит подготовка территории и разбивка трассы, производство земляных работ, монтаж газопровода и устройство его электрохимзащиты, устройство электроснабжения, установка отключающих устройств.
Оценочная стоимость комплекса работ составляет 46,67 млн рублей. Монтажные работы необходимо завершить 31 августа 2024 года.
К линиям газоснабжения планируется подключить дома, расположенные по улицам:
Также известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил в план-график газификации более 7 тысяч домов.