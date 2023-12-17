Екатеринбург стал одним из городов УрФО с самыми высокими зарплатами

В Екатеринбурге, Тюменской области и ХМАО самые высокие зарплаты в 2023 году

Екатеринбург вошел в число городов-лидеров в УрФО по уровню заработной платы в 2023 году. Кроме уральской столицы в топе оказались Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.