tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Екатеринбурге, Тюменской области и ХМАО самые высокие зарплаты в 2023 году

Екатеринбург стал одним из городов УрФО с самыми высокими зарплатами

17 декабря 2023, 07:28
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге, Тюменской области и ХМАО самые высокие зарплаты в 2023 году

Екатеринбург вошел в число городов-лидеров в УрФО по уровню заработной платы в 2023 году. Кроме уральской столицы в топе оказались Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Высокий уровень заработной платы у сотрудников транспортной сферы, строительства и автомобильного бизнеса.

Так, в вышеупомянутых регионах много зарабатывают программисты 1С, стоматологи-ортопеды и менеджеры по продажам, рассказал ТАСС руководитель развития «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Также Пучков отметил, что заработок выше среднего у токарей, фрезеровщиков и дальнобойщиков. Среди сотрудников офиса хороший заработок у программистов, риелторов и рекрутеров.

Напомним, в Свердловской области опубликована вакансия врача с зарплатой 800 тысяч рублей.

А у вас сколько? Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,5 тысячи рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Свердловской области за последние 10 лет стали в два раза больше зарабатыватьСредние зарплаты в Екатеринбурге станут больше 100 тысяч. Прогноз озвучили в мэрииОгурцы и водка подорожали в Свердловской области
#Экономика#Деньги#Строительство#Статистика#Финансы#ХМАО#Сотрудники#Зарплаты#Тюменская область#Заработок#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Логистика#Программисты
Подпишитесь
Радости мало: девочке отказали в спецпитании в МАДОУ депутата Гордумы Тагила
Вчера, 14:41
Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется на 7,5% дешевле от начальной цены
Вчера, 15:05
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Сегодня, 07:00
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Сегодня, 06:40
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 10:48
Будет ли двойная пенсия в Свердловской области в декабре 2023
Вчера, 12:33