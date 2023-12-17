Екатеринбург стал одним из городов УрФО с самыми высокими зарплатами

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Высокий уровень заработной платы у сотрудников транспортной сферы, строительства и автомобильного бизнеса.
Так, в вышеупомянутых регионах много зарабатывают программисты 1С, стоматологи-ортопеды и менеджеры по продажам, рассказал ТАСС руководитель развития «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Также Пучков отметил, что заработок выше среднего у токарей, фрезеровщиков и дальнобойщиков. Среди сотрудников офиса хороший заработок у программистов, риелторов и рекрутеров.
Напомним, в Свердловской области опубликована вакансия врача с зарплатой 800 тысяч рублей.