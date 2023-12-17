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Updated Сегодня, 12:30

Умер пожилой глава крупного завода в Первоуральске

Глава крупного свердловского завода в Первоуральске скончался на 89 году жизни

17 декабря 2023, 12:30
Фото: Первоуральский динасовый завод «Динур»

Умер пожилой глава крупного завода в Первоуральске

В Первоуральске не стало 88-летнего председателя совета директоров предприятия «Динур» Ефима Гришпуна. Глава завода умер 16 декабря 2023 года.

Гришпун всю жизнь проработал на динасовом заводе. В 1986 году он стал его директором и оставался им до сих пор, рассказали на официальном сайте предприятия.

Руководитель завода скончался вследствие остановки сердца. Также он ранее был депутатом свердловского Заксобрания.

Гришпуну вручали награды за развитие огнеупорной промышленности, участие в проблемах горожан и за социально-экономическое развитие Первоуральска.

Напомним, 15 ноября 2023 года в Верхней Пышме умер экс-подполковник полиции. Ему было 63 года. Похороны мужчины прошли 18 ноября.

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