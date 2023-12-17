Глава крупного свердловского завода в Первоуральске скончался на 89 году жизни

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Гришпун всю жизнь проработал на динасовом заводе. В 1986 году он стал его директором и оставался им до сих пор, рассказали на официальном сайте предприятия.
Руководитель завода скончался вследствие остановки сердца. Также он ранее был депутатом свердловского Заксобрания.
Гришпуну вручали награды за развитие огнеупорной промышленности, участие в проблемах горожан и за социально-экономическое развитие Первоуральска.
Напомним, 15 ноября 2023 года в Верхней Пышме умер экс-подполковник полиции. Ему было 63 года. Похороны мужчины прошли 18 ноября.