Искусственная елка в Екатеринбурге продается более, чем за 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По словам продавца, продающийся товар высокого качества, а цена данной елки адекватная. Информация о ее продаже была размещена на известном сайте объявлений.
Также в уральской столице в интернете недавно появилась информация о том, что за 300 тысяч рублей продается дизайнерская ель, высота которой около двух метров.
Напомним, в Екатеринбурге недавно выставили на сайте объявлений информацию о том, что продается коллекция антикварных елочных украшений дореволюционной эпохи и 30-60-х годов ХХ века.