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Елка на продаже в Екатеринбурге стоит более 573 тысяч рублей

Искусственная елка в Екатеринбурге продается более, чем за 500 тысяч рублей

17 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI

Елка на продаже в Екатеринбурге стоит более 573 тысяч рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу искусственную ель темно-зеленого цвета, которая стоит 573 850 рублей.

По словам продавца, продающийся товар высокого качества, а цена данной елки адекватная. Информация о ее продаже была размещена на известном сайте объявлений.

Также в уральской столице в интернете недавно появилась информация о том, что за 300 тысяч рублей продается дизайнерская ель, высота которой около двух метров.

Напомним, в Екатеринбурге недавно выставили на сайте объявлений информацию о том, что продается коллекция антикварных елочных украшений дореволюционной эпохи и 30-60-х годов ХХ века.

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