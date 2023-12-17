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«Звездное небо» и «Тающая сосулька» украсят улицы Нижнего Тагила к новому году

Какие новогодние украшения появятся на улицах Нижнего Тагила?

17 декабря 2023, 17:53
Фото: tagilcity.ru

«Звездное небо» и «Тающая сосулька» украсят улицы Нижнего Тагила к новому году

Новогодние светодиодные гирлянды с названиями «Звездное небо» и «Тающая сосулька» украсят центр Нижнего Тагила. Оформлением улиц займется ООО «Уралстрой-НТ». Соответствующий контракт стоимостью 4,7 млн рублей инициирован Службой заказчика городского хозяйства.

Спуск к фонтану от Театрального сквера преобразит светодиодная гирлянда «Звездное небо». Растяжки с украшением будут смонтированы на существующие опоры освещения с шагом 20-30 метров.

На проспекте Строителей в промежутке между домами № 2 и № 6, где традиционно расположится открытый каток, появится «Тающая сосулька». Декорация также будет закреплена на столбах с шагом 30 метров.

На самой Театральной площади в Нижнем Тагиле появится шар диаметром 8 метров, на каркас которого смонтируют праздничную подсветку. Срок выполнения работ по договору — 25 декабря.

В 2022 году на закуп услуг по оформлению муниципалитет выделил 6,2 млн рублей. Тогда горожан радовали сотня фонариков, размещенных на проспекте Ленина и звездное дерево у здания администрации. Текущий проект ограничился только гирляндами.

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