Какие новогодние украшения появятся на улицах Нижнего Тагила?

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Спуск к фонтану от Театрального сквера преобразит светодиодная гирлянда «Звездное небо». Растяжки с украшением будут смонтированы на существующие опоры освещения с шагом 20-30 метров.
На проспекте Строителей в промежутке между домами № 2 и № 6, где традиционно расположится открытый каток, появится «Тающая сосулька». Декорация также будет закреплена на столбах с шагом 30 метров.
На самой Театральной площади в Нижнем Тагиле появится шар диаметром 8 метров, на каркас которого смонтируют праздничную подсветку. Срок выполнения работ по договору — 25 декабря.
В 2022 году на закуп услуг по оформлению муниципалитет выделил 6,2 млн рублей. Тогда горожан радовали сотня фонариков, размещенных на проспекте Ленина и звездное дерево у здания администрации. Текущий проект ограничился только гирляндами.