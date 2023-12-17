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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

На теплотрассе в Нижнем Тагиле произошла крупная авария в Дзержинском районе

Коммунальная авария в Нижнем Тагиле на Вагонке ликвидирована

17 декабря 2023, 06:30
Фото: 1MI

На теплотрассе в Нижнем Тагиле произошла крупная авария в Дзержинском районе

В Нижнем Тагиле работники коммунальных служб устранили аварию на теплотрассе, которая случилась в Дзержинском районе.

О ходе аварийных работ мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев доложил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву. На месте происшествия работали сотрудники городских служб.

Вскоре завершили откачивать воду и обнаружили место, где произошла утечка, рассказали в Департаменте информполитики региона.

Все дома, которые находятся в аварийной зоне, временно перевели на резервное теплоснабжение. По поручению главы области работы находились под контролем региональных властей. Поздним вечером авария была устранена.

Ближе к 11 вечера отопление стало нормальным, до этого его фактически не отключили, но батареи были холодные. Вода к этому времени была ещё комнатной температуры, а сейчас утром уже горячая, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.

Напомним, ЧП произошло 16 декабря 2023 года. На теплотрассе также дежурили сотрудники управляющих компаний.

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