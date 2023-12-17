Коммунальная авария в Нижнем Тагиле на Вагонке ликвидирована

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
О ходе аварийных работ мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев доложил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву. На месте происшествия работали сотрудники городских служб.
Вскоре завершили откачивать воду и обнаружили место, где произошла утечка, рассказали в Департаменте информполитики региона.
Все дома, которые находятся в аварийной зоне, временно перевели на резервное теплоснабжение. По поручению главы области работы находились под контролем региональных властей. Поздним вечером авария была устранена.
Ближе к 11 вечера отопление стало нормальным, до этого его фактически не отключили, но батареи были холодные. Вода к этому времени была ещё комнатной температуры, а сейчас утром уже горячая, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.
Напомним, ЧП произошло 16 декабря 2023 года. На теплотрассе также дежурили сотрудники управляющих компаний.