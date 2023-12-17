Кошки с котятами чуть не замерзли насмерть в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Животных спас водитель, который проезжал мимо и заметил их. Мужчина отвез кошек к ветеринарам и волонтерам. По его словам, с двумя кошками он поехал в клинику в Екатеринбургу, так как они были в тяжелом состоянии, пишет Е1.
В результате оказанной помощи кошки выжили. Две из них находятся в приюте, а остальные на передержке. Известно, что среди них есть кот породы мейн-кун.
Напомним, более 40 кошек и собак погибли в приюте под Екатеринбургом в результате вспыхнувшего пожара. При этом в живых остались животные, которые находились в вольерах.