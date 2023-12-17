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10 кошек с котятами выкинули на мороз в Свердловской области

Кошки с котятами чуть не замерзли насмерть в Свердловской области

17 декабря 2023, 09:33
Фото: Фонд «Зоозащита» во ВКонтакте

10 кошек с котятами выкинули на мороз в Свердловской области

В Свердловской области неизвестные оставили на морозе кошек и котят. Они лежали в сугробе на обочине трассы в Нижние Серги.

Животных спас водитель, который проезжал мимо и заметил их. Мужчина отвез кошек к ветеринарам и волонтерам. По его словам, с двумя кошками он поехал в клинику в Екатеринбургу, так как они были в тяжелом состоянии, пишет Е1.

В результате оказанной помощи кошки выжили. Две из них находятся в приюте, а остальные на передержке. Известно, что среди них есть кот породы мейн-кун.

Напомним, более 40 кошек и собак погибли в приюте под Екатеринбургом в результате вспыхнувшего пожара. При этом в живых остались животные, которые находились в вольерах.

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#Происшествия#Свердловская область#Животные#Помощь#Волонтеры#ЧП#Приют#Кошки#Котята#Морозы#Ветеринары#18+#Елизавета Зиборова#Инцидент
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