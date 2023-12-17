Кошки с котятами чуть не замерзли насмерть в Свердловской области

Животных спас водитель, который проезжал мимо и заметил их. Мужчина отвез кошек к ветеринарам и волонтерам. По его словам, с двумя кошками он поехал в клинику в Екатеринбургу, так как они были в тяжелом состоянии, пишет Е1.