«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
После публикации о незаконном выселении из съемной квартиры тагильчанки Екатерины, арендодатель Андрей и его гражданская супруга Ирина связались с редакцией TagilCity.ru. Они рассказали свою версию произошедшего конфликта.
По словам Андрея, у них действительно не было договора аренды с Екатериной.
Все, что она рассказала — это лживая правда. Она позвонила нам по объявлению и сказала, что ей очень понравилась квартира. При этом заявила, что переехать надо срочно и выслала по мессенджеру паспортные данные. Мы договорились, что документы оформим позже. Затем отдали ей ключи от квартиры, — рассказал тагильчанин.
Он пояснил, что потом узнал, что Екатерину выселили из предыдущей арендованной квартиры по решению суда. Именно поэтому и была такая срочность.
В квартире не было дивана. Екатерина предложила купить мебель в счет аренды, для своего удобства. Мы согласились, но только чтобы цена была в пределах разумного. Получилось, что она оплатила проживание на три месяца, до 16 июля, — отметила Ирина.
По ее словам, в скором времени между ними произошел небольшой конфликт. После этого Екатерине было отказано в дальнейшем проживании. Однако квартирантка не стала съезжать по своей воле, поэтому 9 августа пришлось взламывать замок и выселять ее в присутствии полиции.
Екатерина не хотела открывать дверь даже сотрудникам правоохранительных органов. Заявила, что не откроет дверь. В итоге она собрала два пакета вещей и покинула помещение. Квартиру опечатали. Ей дали срок, чтобы она забрала свое имущество, но больше она так и не показалась, — рассказала собеседница.
Также Ирина пояснила, что когда они зашли в квартиру, то увидели, что на месте нет холодильника и стиральной машинки, так как квартирантка их продала.
Она мотивировала это тем, что у нее из-за неисправной проводки в квартире сгорел телевизор. Мы подали заявление в полицию, чтобы возбудили уголовное дело за хищение имущества. Нам пришел отказ, но мы намерены через адвоката добиться справедливости, — отметил Андрей.
По словам семейной пары, так как Екатерину не могли найти, чтобы она забрала свои вещи, а сама она не появлялась, ей послали три уведомления о том, что квартиру будут вскрывать: в мессенджере, заказным письмом через почту и по месту прописки.
5 октября в назначенное время мы вскрыли квартиру. Екатерина не явилась. У нас не было времени ждать, потому что сами мы жили в саду, но уже осень. Теперь живем в квартире Андрея сами. Свою квартиру я сдаю, чтобы оплачивать ипотеку и коммунальные платежи, — рассказала Ирина.
Она пояснила, что личные вещи квартирантки сейчас стоят на балконе, упакованные в мешки. Никаких звонков или сообщений от Екатерины так и не было.
Мы будем претендовать на возмещение ущерба за украденные вещи, за квартплату, пока квартира стояла опечатанная, а также за хранение вещей. Будем подавать в суд. Конечно, мы сами поступили глупо, что сдали квартиру без договора, но хотим добиться правды, —подытожила тагильчанка.
Также она рассказала, что после публикации информации, которую дала бывшая квартирантка, Екатерина начала оскорблять их в соцсетях. Из-за агрессии в отношении подписчиков и редакции ее пришлось заблокировать в паблике издания.
Чего только не понаписала, обвинила нас во всем, что произошло. С ее стороны постоянно сыпались угрозы и оскорбления во время нашего общения. Такое ощущение, что Екатерина вообще не может общаться на нормальном русском языке, а только с использованием нецензурной лексики, — отметила собеседница.
Редакция обратилась с запросом в правоохранительные органы, чтобы выяснить, почему именно арендодателям было отказано в возбуждении уголовного дела.
По данному факту проводится дополнительная проверка. Данная гражданка, Екатерина, хорошо известна сотрудникам отдела полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» своим скандальным поведением. Ранее на нее неоднократно жаловались арендодатели и поступали обращения, как на недобросовестного квартиросъемщика, — пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, ранее тагильчанка Екатерина обвинила собственника Андрея в незаконном выселении из квартиры, которую сняла на пять лет через сайт объявлений. Она также заявила, что он угрожал ей изнасилованием и убийством, а сотрудники правоохранительных органов вели себя неправомерно.