Молодой человек разбился насмерть после падения из окна апарт-отеля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
О происшествии рассказал друг погибшего. По словам горожанина, он пришел к нему утром в гости. Тот ему сообщил, что хочет выйти в окно. Молодой человек попытался удержать приятеля, но не смог, рассказали в эфире «Четвертого канала».
Вскоре к месту случившегося приехали сотрудники скорой помощи, однако спасти его не удалось. Юноша погиб на месте ЧП до приезда врачей. Сейчас на улице Степана Разина работают сотрудники полиции.
Напомним, 17 декабря 2023 года в Екатеринбурге мужчина сорвался с многоэтажки в Академическом районе. К месту инцидента прибыли полицейские и медики.