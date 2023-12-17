tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Молодой человек выпал из окна апарт-отеля в Екатеринбурге

Молодой человек разбился насмерть после падения из окна апарт-отеля в Екатеринбурге

17 декабря 2023, 11:38
Фото: 1MI

Молодой человек выпал из окна апарт-отеля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге юноша погиб после того, как выпал из окна отеля «Артек». ЧП произошло на улице Степана Разина.

О происшествии рассказал друг погибшего. По словам горожанина, он пришел к нему утром в гости. Тот ему сообщил, что хочет выйти в окно. Молодой человек попытался удержать приятеля, но не смог, рассказали в эфире «Четвертого канала».

Вскоре к месту случившегося приехали сотрудники скорой помощи, однако спасти его не удалось. Юноша погиб на месте ЧП до приезда врачей. Сейчас на улице Степана Разина работают сотрудники полиции.

Напомним, 17 декабря 2023 года в Екатеринбурге мужчина сорвался с многоэтажки в Академическом районе. К месту инцидента прибыли полицейские и медики.

Женщина выпала из машины в Екатеринбурге и скончалась
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Перми испугался полицейских и выпрыгнул из окнаС крыши свисает пожарный рукав: житель Екатеринбурга разбился после паденияВ баре Екатеринбурга мужчина устроил драку со стрельбой и обнажился в конце
#Происшествия#Полиция#Окно#Скорая помощь#Погибший#Многоэтажка#ЧП#Медики#Отель#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Академический район#Артек#Инцидент
Подпишитесь
Радости мало: девочке отказали в спецпитании в МАДОУ депутата Гордумы Тагила
Вчера, 14:41
Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется на 7,5% дешевле от начальной цены
Вчера, 15:05
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Сегодня, 07:00
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Сегодня, 06:40
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 10:48
Будет ли двойная пенсия в Свердловской области в декабре 2023
Вчера, 12:33