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Полмиллиона рублей потратят на круглосуточную охрану недостроенной больницы в Тагиле

Полмиллиона рублей потратят на круглосуточную охрану недостроенной больницы в Тагиле

17 декабря 2023, 06:56
Фото: 1MI
Недостроенное здание детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле будет находиться под круглосуточным наблюдением. Управление капитального строительства Свердловской области выделит на эти цели 485 тысяч рублей.

Подрядчик определился в результате аукциона. Договор на услуги частной охранной организацией «Инсто» из Екатеринбурга заключен по 24 июля 2024 года. К работам необходимо приступить с 1 января.

В требованиях контракта указано обустройство одного круглосуточного поста с размещением шести Full-HD видеокамер на охраняемом объекте площадью 79 тысяч кв.м.

ООО «Инста» на рынке услуг в Нижнем Тагиле появилось в мае 2020 года. Среди заказчиков фигурируют «Городская станция скорой медицинской помощи», «Нижнетагильская школа-интернат» и «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Изначально здание больницы планировалось разместить у Муринских прудов. Затем стройку перенесли на новое место за медицинским центром им. Тетюхина на ГГМ. Но ввиду нехваток средств в бюджете открытие переносилось на более поздний период.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал сроки строительства объекта.

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