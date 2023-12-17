Полмиллиона рублей потратят на круглосуточную охрану недостроенной больницы в Тагиле

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Подрядчик определился в результате аукциона. Договор на услуги частной охранной организацией «Инсто» из Екатеринбурга заключен по 24 июля 2024 года. К работам необходимо приступить с 1 января.
В требованиях контракта указано обустройство одного круглосуточного поста с размещением шести Full-HD видеокамер на охраняемом объекте площадью 79 тысяч кв.м.
ООО «Инста» на рынке услуг в Нижнем Тагиле появилось в мае 2020 года. Среди заказчиков фигурируют «Городская станция скорой медицинской помощи», «Нижнетагильская школа-интернат» и «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
Изначально здание больницы планировалось разместить у Муринских прудов. Затем стройку перенесли на новое место за медицинским центром им. Тетюхина на ГГМ. Но ввиду нехваток средств в бюджете открытие переносилось на более поздний период.
Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал сроки строительства объекта.