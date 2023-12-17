Ремонт за 63,2 млн рублей запланирован в здании поликлиники на Руднике в Тагиле

7 декабря из-за прорыва теплотрассы пострадал ремонт в здании взрослой поликлиники на Вагонке.

Поликлиника №2 входит в структуру многопрофильной городской больницы №4 в Нижнем Тагиле.

В связи с этим объявлен сбор заявок для участия тендере. Итоги аукциона подведут 27 декабря 2023 года.

Это стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области», рассчитанной до конца 2025 года.

В ходе работ планируется обновить цокольный, 1 и 2 этажи, крышу и крыльцо здания, расположенного по ул. Московская. Дополнительно в проект реконструкции заложены замена инженерных коммуникаций и вентиляции, монтаж системы контроля управления доступом, установка видеонаблюдения.

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