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Ремонт за 63,2 млн рублей запланирован в здании поликлиники на Руднике в Тагиле

Ремонт за 63,2 млн рублей запланирован в здании поликлиники на Руднике в Тагиле

17 декабря 2023, 05:00
Фото: 1MI
Городская больница №4 в Нижнем Тагиле планирует проведение капитального ремонта здания на Руднике. Из областного бюджета готовы выделить 63,2 млн рублей. До конца года объявлен поиск подрядчика.

В ходе работ планируется обновить цокольный, 1 и 2 этажи, крышу и крыльцо здания, расположенного по ул. Московская. Дополнительно в проект реконструкции заложены замена инженерных коммуникаций и вентиляции, монтаж системы контроля управления доступом, установка видеонаблюдения.

Это стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области», рассчитанной до конца 2025 года.

В связи с этим объявлен сбор заявок для участия тендере. Итоги аукциона подведут 27 декабря 2023 года.

Поликлиника №2 входит в структуру многопрофильной городской больницы №4 в Нижнем Тагиле.

7 декабря из-за прорыва теплотрассы пострадал ремонт в здании взрослой поликлиники на Вагонке.

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