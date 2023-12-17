tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Мужчина в Екатеринбурге упал с многоэтажки

С крыши свисает пожарный рукав: житель Екатеринбурга разбился после падения

17 декабря 2023, 10:34
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге упал с многоэтажки

В Екатеринбурге мужчина упал с высоты многоэтажки. Инцидент произошел на улице Сахарова 17 декабря 2023 года.

Как рассказали очевидцы, рядом с упавшим горожанином находится девушка. К месту происшествия приехали сотрудники скорой помощи и полиции, пишет Е1.

Также местные жители сообщили, что с крыши дома свисает пожарный рукав. Предположительно, мужчина мог попытаться забраться по рукаву в квартиру. Подробности инцидента в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Асбесте девушка выпала из окна. В результате падения местная жительница повредила себе обе ноги. Ее увезли на скорой в медицинское учреждение.

В центре Екатеринбурга из окна выпал юный курьер
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Перми испугался полицейских и выпрыгнул из окнаИнвалид-колясочник упал с эскалатора в ТЦ в ЕкатеринбургеВ баре Екатеринбурга мужчина устроил драку со стрельбой и обнажился в конце
#Происшествия#Полиция#Скорая помощь#Мужчина#Падение#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Радости мало: девочке отказали в спецпитании в МАДОУ депутата Гордумы Тагила
Вчера, 14:41
Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется на 7,5% дешевле от начальной цены
Вчера, 15:05
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Сегодня, 07:00
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Сегодня, 06:40
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 10:48
Будет ли двойная пенсия в Свердловской области в декабре 2023
Вчера, 12:33