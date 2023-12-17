С крыши свисает пожарный рукав: житель Екатеринбурга разбился после падения

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Как рассказали очевидцы, рядом с упавшим горожанином находится девушка. К месту происшествия приехали сотрудники скорой помощи и полиции, пишет Е1.
Также местные жители сообщили, что с крыши дома свисает пожарный рукав. Предположительно, мужчина мог попытаться забраться по рукаву в квартиру. Подробности инцидента в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Асбесте девушка выпала из окна. В результате падения местная жительница повредила себе обе ноги. Ее увезли на скорой в медицинское учреждение.