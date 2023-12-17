Самый большой каток открылся в Екатеринбурге в парке Маяковского

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На катке имеются раздевалки, фудкорт и места для отдыха. Также каток ярко и празднично украшен, пишет Е1.
Во время открытия состоялись мастер класс, который преподала спортсменка Екатерина Коваль, выступления спортсменов из региональной Федерации фигурного катания и концертное мероприятие в медиарубке.
Во время новогодних каникул и в выходные на катке будут проводиться мероприятия, а в медиарубке по субботам будут проводить трибьюты различных знаменитых музыкантов и групп. По воскресеньям будет играть классическая музыка.
На центральной аллее установлена главная елка парка, развешены гирлянды и елочные игрушки.
Напомним, в Нижнем Тагиле появится ледяной каток на улице Строителей.