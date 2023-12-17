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В парке Маяковского начал работать самый большой каток в Екатеринбурге

Самый большой каток открылся в Екатеринбурге в парке Маяковского

17 декабря 2023, 11:09
Фото: Е1

В парке Маяковского начал работать самый большой каток в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся каток «Северное сияние», площадь которого 11 тысяч «квадратов», который расположен в парке Маяковского. Работа катка началась 16 декабря 2023 года.

На катке имеются раздевалки, фудкорт и места для отдыха. Также каток ярко и празднично украшен, пишет Е1.

Во время открытия состоялись мастер класс, который преподала спортсменка Екатерина Коваль, выступления спортсменов из региональной Федерации фигурного катания и концертное мероприятие в медиарубке.

Фото: Е1

Во время новогодних каникул и в выходные на катке будут проводиться мероприятия, а в медиарубке по субботам будут проводить трибьюты различных знаменитых музыкантов и групп. По воскресеньям будет играть классическая музыка.

На центральной аллее установлена главная елка парка, развешены гирлянды и елочные игрушки.

Напомним, в Нижнем Тагиле появится ледяной каток на улице Строителей.

Первое мероприятие после ремонта прошло в обществе инвалидов в Нижнем Тагиле
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#Общество#Елка#Парк Маяковского#Группы#Музыканты#Северное сияние#Каток#Мероприятия#Новогодние каникулы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Фудкорт
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