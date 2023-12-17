Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Также отдельную благодарность народный артист России выразил директору цирка Руслану Марчевскому. Вместе с этим автор опубликовал несколько кадров конюшни.
Мы часто слышим, что животные в цирках содержатся очень плохо. Вот хочу вам похвастаться конюшней в цирке Нижнего Тагила. Спасибо большое директору цирка Руслану Марчевскому за профессионализм, — написал Эдгард на своей страничке Вконтакте.
Коллега циркового артиста Карлос Бресчиани также выразил поддержку под его публикацией.
Мне выпала честь работать там с замечательным коллективом цирка и его директором, который всегда был внимателен и заботился о животных! Видно, что он любит свою работу и цирк! — прокомментировал Карлос.
Повелитель тигров из Аргентины побывал в Нижнем Тагиле с гастролями этой весной.
Напоминаем, обновленное здание городского цирка вновь распахнуло свои двери для зрителей в 2017 году после проведенного капитального ремонта. В ходе работ был укреплен купол здания, отремонтированы помещения для содержания животных, смонтирована вентиляция. К открытию был изготовлен уникальный логотип.