Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила

Напоминаем, обновленное здание городского цирка вновь распахнуло свои двери для зрителей в 2017 году после проведенного капитального ремонта. В ходе работ был укреплен купол здания, отремонтированы помещения для содержания животных, смонтирована вентиляция. К открытию был изготовлен уникальный логотип.