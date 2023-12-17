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Эдгард Запашный оценил условия содержания животных в цирке Нижнего Тагила

Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила

17 декабря 2023, 16:12
Фото: Эдгард Запашный

Эдгард Запашный оценил условия содержания животных в цирке Нижнего Тагила

Слова одобрения в адрес Нижнетагильского государственного цирка опубликовал на своей странице в социальной сети Эдгард Запашный 15 декабря.

Также отдельную благодарность народный артист России выразил директору цирка Руслану Марчевскому. Вместе с этим автор опубликовал несколько кадров конюшни.

Фото: Эдгард Запашный
Мы часто слышим, что животные в цирках содержатся очень плохо. Вот хочу вам похвастаться конюшней в цирке Нижнего Тагила. Спасибо большое директору цирка Руслану Марчевскому за профессионализм, — написал Эдгард на своей страничке Вконтакте.

Коллега циркового артиста Карлос Бресчиани также выразил поддержку под его публикацией.

Фото: Страница Эдгарда Запашного Вконтакте
Мне выпала честь работать там с замечательным коллективом цирка и его директором, который всегда был внимателен и заботился о животных! Видно, что он любит свою работу и цирк! — прокомментировал Карлос.

Повелитель тигров из Аргентины побывал в Нижнем Тагиле с гастролями этой весной.

Напоминаем, обновленное здание городского цирка вновь распахнуло свои двери для зрителей в 2017 году после проведенного капитального ремонта. В ходе работ был укреплен купол здания, отремонтированы помещения для содержания животных, смонтирована вентиляция. К открытию был изготовлен уникальный логотип.

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