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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Новые электрички «Ласточки» скоро запустят в Свердловской области

Стало известно, когда новые «Ласточки» запустят в Свердловской области

17 декабря 2023, 09:04
Фото: Е1

Новые электрички «Ласточки» скоро запустят в Свердловской области

В Свердловской области начнут ездить новые скоростные электрички «Ласточки» в конце декабря 2023 года.

На предприятии все тестирования новых поездов уже завершены. В настоящий момент определяются направления движений электричек, пишет Е1.

Сборка одного вагона в среднем происходит на протяжении полугода, а всего на заводе производят до 200 вагонов в год. Корпуса вагонов выполнены из алюминия, который красят в пять слоев.

Фото: Е1

После этого монтируются пол, двери и окна, производятся шумоизоляция и теплоизоляция. Далее укладываются кабельные каналы, устанавливаются кресла и багажные полки, облицовывается интерьер, который выполнен в серых тонах.

Также сотрудники завода, где изготавливались «Ласточки», допускают, что в будущем смогут создать электрички, которые будут ездить без проводов.

Напомним, между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский начнет ездить новая «Ласточка».

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#Транспорт#Свердловская область#Завод#Поезда#Предприятие#Ласточка#Изготовление#Интерьер#Вагоны#Электрички#Елизавета Зиборова#Алюминий
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