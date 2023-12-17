Стало известно, когда новые «Ласточки» запустят в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
На предприятии все тестирования новых поездов уже завершены. В настоящий момент определяются направления движений электричек, пишет Е1.
Сборка одного вагона в среднем происходит на протяжении полугода, а всего на заводе производят до 200 вагонов в год. Корпуса вагонов выполнены из алюминия, который красят в пять слоев.
После этого монтируются пол, двери и окна, производятся шумоизоляция и теплоизоляция. Далее укладываются кабельные каналы, устанавливаются кресла и багажные полки, облицовывается интерьер, который выполнен в серых тонах.
Также сотрудники завода, где изготавливались «Ласточки», допускают, что в будущем смогут создать электрички, которые будут ездить без проводов.
Напомним, между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский начнет ездить новая «Ласточка».