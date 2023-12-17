Тагильчане пожаловались на смог и гарь, а в Верхней Салде на воду цвета ржавчины

В Нижнем Тагиле ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши здания, чуть было не убила одного из покупателей перед входом в магазин. Об этом рассказал очевидец редакции TagilCity.ru. В результате обрушения льда была сорвана многометровая вывеска. Все произошло у входа в фирменный магазин «Косулинская пивоварня». Козырек с названием магазина с одного края повис на проводе, а с другого упал на крыльцо, заблокировав вход.