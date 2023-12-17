Тагильчане пожаловались на смог и гарь, а в Верхней Салде на воду цвета ржавчины

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В Нижнего Тагила местная жительница сообщила о сильном смоге. Это произошло вечером 15 декабря, когда ветер подул в сторону Выи. Стоит отметить, что ранее в городе действовало предупреждение о загрязнении воздуха. В течение недели были зафиксированы превышения концентрации аммиака в воздухе.
В Нижнем Тагиле ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши здания, чуть было не убила одного из покупателей перед входом в магазин. Об этом рассказал очевидец редакции TagilCity.ru. В результате обрушения льда была сорвана многометровая вывеска. Все произошло у входа в фирменный магазин «Косулинская пивоварня». Козырек с названием магазина с одного края повис на проводе, а с другого упал на крыльцо, заблокировав вход.
Многие жители Верхней Салды жалуются на то, что из их кранов течет горячая вода, окрашенная в ржаво-коричневый цвет. Они отмечают, что такая ситуация наблюдается уже несколько месяцев. В УЖКХ по телефону журналисту TagilCity.ru пояснили, что это происходит из-за ремонтных работ. Но даже после промывки системы в некоторых домах ситуация не улучшилась.
На газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле выделено более 46 миллионов рублей. В 2024 году планируется подключить к газоснабжению более 250 домов в районе Голый камень. Общая протяженность трасс составит около 8 километров. В рамках работ, заказчиком которых является АО «Газэкс», будет проведена подготовка территории и разбивка трассы, земляные работы, монтаж газопровода и его электрохимзащиты, устройство электроснабжения и установка отключающих устройств.
Прогулки по Нижнему Тагилу. На этот раз редакция TagilCity.ru предлагает окунуться в историю появления одной из основных транспортных артерий Гальяно-Горбуновского массива в Нижнем Тагиле — Черноисточинское шоссе.