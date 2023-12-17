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Посетитель бара в Екатеринбурге устроил дебош

В баре Екатеринбурга мужчина устроил драку со стрельбой и обнажился в конце

17 декабря 2023, 06:52
Фото: 1MI

Посетитель бара в Екатеринбурге устроил дебош

В Екатеринбурге посетитель бара Pashkin Bar устроил драку, стрельбу из травматического пистолета и разделся догола. Инцидент произошел ночью 10 декабря 2023 года.

По словам очевидцев, скандал бы спровоцирован иностранцами, которые находились в этот момент в баре. Один из местных жителей устроил драку с другими посетителями. Охрана попыталась разнять их, но не смогла, пишет Е1.

В какой-то момент мужчина, начавший потасовку, вынул пистолет и, угрожая людям, несколько раз выстрелил, а вскоре вынул из штанов половой орган, при этом продолжая ругаться с остальными.

На место происшествия приезжали сотрудники полиции и скорой помощи. Информации о пострадавших нет. Дебошира задержали, оружие у него было изъято.

Напомним, в Екатеринбурге в торговом центре охранник избил стулом посетителя после того, как пострадавший вступился за свою жену, которую оскорбил сотрудник ТЦ.

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#Происшествия#Полиция#Скорая помощь#Стрельба#Драка#Бар#ЧП#Посетители#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Местные жители
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