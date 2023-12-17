В баре Екатеринбурга мужчина устроил драку со стрельбой и обнажился в конце

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
По словам очевидцев, скандал бы спровоцирован иностранцами, которые находились в этот момент в баре. Один из местных жителей устроил драку с другими посетителями. Охрана попыталась разнять их, но не смогла, пишет Е1.
В какой-то момент мужчина, начавший потасовку, вынул пистолет и, угрожая людям, несколько раз выстрелил, а вскоре вынул из штанов половой орган, при этом продолжая ругаться с остальными.
На место происшествия приезжали сотрудники полиции и скорой помощи. Информации о пострадавших нет. Дебошира задержали, оружие у него было изъято.
Напомним, в Екатеринбурге в торговом центре охранник избил стулом посетителя после того, как пострадавший вступился за свою жену, которую оскорбил сотрудник ТЦ.