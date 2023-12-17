В Нижнем Тагиле один ученик кошмарит целую гимназию

Мама якобы проблемного ученика говорит, что никто из других родителей к ней лично с жалобами на ее сына не подходил, в школу ее не вызывали. Более того, с ее слов, Вова, иногда приходит домой с гематомами, как после драки. На все жалобы родителей в управление образования Нижнего Тагила им отвечают, что необходимые проверки проведены и все меры приняты. Также в ведомстве отмечают, что рядом с ребенком на уроках и переменах находятся тьюторы. Они следят за тем, чтобы не было драк и скандалов. Какую-либо другую информацию не дают, ссылаясь на закон «О персональных данных».