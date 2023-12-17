В Нижнем Тагиле один ученик кошмарит целую гимназию

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
После очередной стрельбы в школе, которая на этот раз произошла в городе Брянск, многие родители стали высказывать опасения по поводу Вовы (имя изменено). Взрослые боятся, по их словам неуправляемый ученик может нанести реальный вред их детям. Как рассказывает мама одного из учащихся, Вова бьет одноклассников, издевается, срывает занятия и откровенно угрожает убийством. Якобы к преподавателям мальчик относиться как к пустому месту, для него нет ничего такого в том, чтобы пнуть учителя или обматерить.
Еще с того учебного года обеспокоенные родители писали в самые разные инстанции. Начиная с директора школы и заканчивая психиатрической больницей, но толку от этого не было никакого. В ответ им говорят, что с мальчиком и его семьей ведется работа. Директор гимназии ссылается на то, что без согласия мамы ребенка не может перевести Вову в другой класс. В учебном заведении уже предлагали маме Вовы обратиться к психологам и даже учиться по индивидуальному плану занятий.
Родители неоднократно обращались с ходатайством, чтобы семью мальчика взяли под контроль и привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Но в ведомстве оснований для этого не нашли. Вову регулярно проверяет полиция и проводит с ним беседы. В ведомстве утверждают, что мама занимается мальчиком, ребенок даже ходит на шахматы и уже имеет хорошие результаты.
Мама якобы проблемного ученика говорит, что никто из других родителей к ней лично с жалобами на ее сына не подходил, в школу ее не вызывали. Более того, с ее слов, Вова, иногда приходит домой с гематомами, как после драки. На все жалобы родителей в управление образования Нижнего Тагила им отвечают, что необходимые проверки проведены и все меры приняты. Также в ведомстве отмечают, что рядом с ребенком на уроках и переменах находятся тьюторы. Они следят за тем, чтобы не было драк и скандалов. Какую-либо другую информацию не дают, ссылаясь на закон «О персональных данных».
Психологи считают, что переводить такого ребенка из одной школы в другую часто бессмысленно. Нужно найти к нему подход, не смотря на всю ту агрессию и проблемы, которые он причиняет учителям и другим детям.