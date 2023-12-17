В женской консультации в жилом доме на ул. Гвардейской в Нижнем Тагиле пройдет ремонт

Напоминаем, региональная программа поддержки была разработана в 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и рассчитана до конца 2025 года. Так например, доля медучреждений, требующих капитального ремонта, составляла 25% в 2020 году. На конец 2023 года данный показатель заложен на уровне 9,5%, на 2024 год — 7,2%.