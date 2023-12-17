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Ремонт женской консультации пройдет в Нижнем Тагиле на Тагилстрое

В женской консультации в жилом доме на ул. Гвардейской в Нижнем Тагиле пройдет ремонт

17 декабря 2023, 15:51
Фото: 1MI

Ремонт женской консультации пройдет в Нижнем Тагиле на Тагилстрое

На проведение ремонта по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения Свердловской области» Минздрав области готов выделить 36,5 млн рублей. Уже начат сбор заявок от подрядных организаций, продлится он до 25 декабря.

По сметно-строительной документации, площадь объекта ремонта составит 870 квадратных метров. Сюда входят вестибюль, кабинеты, холлы, коридоры, тамбуры, бытовые и хозяйственные помещения.

Проектом предусмотрена замена инженерных и тепловых сетей, систем вентиляции и электроснабжения. Реконструкция коснется и дверных проемов: в несущих стенах будут организованы новые и расширены существующие. Для безопасного производства данного вида работ на этаже под плитами перекрытия будут установлены временные стойки. Уже после сами проемы будут усилены металлическими уголками и швеллером.

Женская консультация располагается на первом этаже жилого дома 1973 года постройки по ул. Гвардейская. В штате подразделения трудится 7 медицинских работников.

Ну в целом там все аккуратненько. Куда я хожу в кабинет, там нормально. У заведующей была, тоже есть ремонт. А вот в операционной и в помещении дневного стационара прям очень нужен ремонт. Там отделка вся старая. Особенно туалет, — делится с редакцией TagilCity.ru пациентка учреждения Марина.

Напоминаем, региональная программа поддержки была разработана в 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и рассчитана до конца 2025 года. Так например, доля медучреждений, требующих капитального ремонта, составляла 25% в 2020 году. На конец 2023 года данный показатель заложен на уровне 9,5%, на 2024 год — 7,2%.

Финансирование мероприятий осуществляется из федерального и областного фондов. При этом средства регионального источника составляют лишь 8% от общего объема затрат. В 2024 году консолидированный бюджет для капремонта зданий медицинских организаций составит 103,5 млрд рублей.

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