В женской консультации в жилом доме на ул. Гвардейской в Нижнем Тагиле пройдет ремонт

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
По сметно-строительной документации, площадь объекта ремонта составит 870 квадратных метров. Сюда входят вестибюль, кабинеты, холлы, коридоры, тамбуры, бытовые и хозяйственные помещения.
Проектом предусмотрена замена инженерных и тепловых сетей, систем вентиляции и электроснабжения. Реконструкция коснется и дверных проемов: в несущих стенах будут организованы новые и расширены существующие. Для безопасного производства данного вида работ на этаже под плитами перекрытия будут установлены временные стойки. Уже после сами проемы будут усилены металлическими уголками и швеллером.
Женская консультация располагается на первом этаже жилого дома 1973 года постройки по ул. Гвардейская. В штате подразделения трудится 7 медицинских работников.
Ну в целом там все аккуратненько. Куда я хожу в кабинет, там нормально. У заведующей была, тоже есть ремонт. А вот в операционной и в помещении дневного стационара прям очень нужен ремонт. Там отделка вся старая. Особенно туалет, — делится с редакцией TagilCity.ru пациентка учреждения Марина.
Напоминаем, региональная программа поддержки была разработана в 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и рассчитана до конца 2025 года. Так например, доля медучреждений, требующих капитального ремонта, составляла 25% в 2020 году. На конец 2023 года данный показатель заложен на уровне 9,5%, на 2024 год — 7,2%.
Финансирование мероприятий осуществляется из федерального и областного фондов. При этом средства регионального источника составляют лишь 8% от общего объема затрат. В 2024 году консолидированный бюджет для капремонта зданий медицинских организаций составит 103,5 млрд рублей.