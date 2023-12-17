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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:24

Неизвестные в Екатеринбурге крадут вещи из автомобилей

Вандалы в Екатеринбурге бьют стекла в такси и воруют деньги и магнитолы

17 декабря 2023, 05:24
Фото: Midjourney

Неизвестные в Екатеринбурге крадут вещи из автомобилей

Жители района Сортировка в Екатеринбурге пожаловались на неизвестных, которые на протяжении нескольких дней бьют стекла в машинах в жилых дворах. При этом особенно достается автомобилям такси.

Так, одна из местных жительниц рассказала, что у нее пропала из машины небольшая денежная сумма, а у таксиста хулиганы украли магнитолу. Ночью 17 декабря 2023 года от рук вандалов пострадало три автомобиля, пишет Е1.

Фото: Е1

Екатеринбурженка также рассказала, что несколько водителей, чьи автомобили повредили и обворовали, обратились в полицию. По ее словам, на записи с камеры видеонаблюдения есть только один неизвестный, который ходил возле машин.

Напомним, 8 сентября 2023 года в Екатеринбурге неизвестный решил поджечь автомобиль, который давно стоял во дворе. При этом от огня пострадали и другие машины.

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