Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
В результате обрушения ледяной глыбы с фасада здания в центре города сорвало рекламную конструкцию торговой точки. Случай произошел днем 29 ноября по улице Карла Маркса на входе в фирменный магазин «Косулинская пивоварня».
Я зашел внутрь и только закрылась дверь, как возник шум и все затряслось вокруг.
Сначала не понял, что произошло. Когда оглянулся, увидел, что это рухнула рекламная вывеска. Было неприятно и страшно. Как в рубашке родился, — рассказывает тагильчанин редакции.
Козырек с названием торговой точки длиной в несколько метров с одного края повис на проводе, с другого — упал на крыльцо, заблокировав вход. Только через 40 минут продавцу удалось освободить дверь и выпустить покупателей из помещения.
На следующий день после инцидента крышу дома очищали от снега и глыб льда люди в рабочей одежде, уточняет тагильчанин.