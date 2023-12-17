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Вывеска магазина обрушилась из-за падения ледяной глыбы в центре Нижнего Тагила

Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле

17 декабря 2023, 07:00
Фото: tagilcity.ru

Вывеска магазина обрушилась из-за падения ледяной глыбы в центре Нижнего Тагила

Глыба льда, сорвавшаяся с крыши здания в Нижнем Тагиле, могла стать причиной гибели покупателя при входе в магазин. Очевидец рассказал редакции TagilCity.ru подробности ЧП.

В результате обрушения ледяной глыбы с фасада здания в центре города сорвало рекламную конструкцию торговой точки. Случай произошел днем 29 ноября по улице Карла Маркса на входе в фирменный магазин «Косулинская пивоварня». 

Я зашел внутрь и только закрылась дверь, как возник шум и все затряслось вокруг.
Сначала не понял, что произошло. Когда оглянулся, увидел, что это рухнула рекламная вывеска. Было неприятно и страшно. Как в рубашке родился, — рассказывает тагильчанин редакции.

Козырек с названием торговой точки длиной в несколько метров с одного края повис на проводе, с другого — упал на крыльцо, заблокировав вход. Только через 40 минут продавцу удалось освободить дверь и выпустить покупателей из помещения. 

Фото: tagilcity.ru

На следующий день после инцидента крышу дома очищали от снега и глыб льда люди в рабочей одежде, уточняет тагильчанин.

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