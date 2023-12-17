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Живые ели начали продавать на базарах в Екатеринбурге

Живые елки стали продавать в Екатеринбурге перед Новым годом

17 декабря 2023, 10:10
Фото: Е1

Живые ели начали продавать на базарах в Екатеринбурге

В продажу в Екатеринбурге поступили живые ели. Их можно купить на перекрестке Восстания — Ильича, в гипермаркете OBI и возле метро «Проспект Космонавтов» с 16 декабря 2023 года.

На перекрестке улиц Восстания — Ильича продаются ель, пихта, сосна и лапники. Цены на деревья колеблются от 1100 до 8000 рублей. Ветви товара сложены и перевязаны веревкой или сеткой, пишет Е1.

Фото: Е1

Около метро «Проспект Космонавтов» сосновые лапники стоят 150 рублей, а пихтовые можно купить за 200 рублей. Цена композиций — тысяча рублей. По словам продавца, ели будут в хорошем состоянии почти две недель, а сосны — три недели.

Самые дорогие елки екатеринбуржцы обнаружили в гипермаркете. Их стоимость начинается от 10 тысяч рублей и доходит до почти 18 тысяч.

Напомним, на сайте объявлений в Екатеринбурге продается искусственная ель, стоимость которой превышает полмиллиона рублей.

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