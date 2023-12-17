Живые елки стали продавать в Екатеринбурге перед Новым годом

Около метро «Проспект Космонавтов» сосновые лапники стоят 150 рублей, а пихтовые можно купить за 200 рублей. Цена композиций — тысяча рублей. По словам продавца, ели будут в хорошем состоянии почти две недель, а сосны — три недели.