Живые елки стали продавать в Екатеринбурге перед Новым годом

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
На перекрестке улиц Восстания — Ильича продаются ель, пихта, сосна и лапники. Цены на деревья колеблются от 1100 до 8000 рублей. Ветви товара сложены и перевязаны веревкой или сеткой, пишет Е1.
Около метро «Проспект Космонавтов» сосновые лапники стоят 150 рублей, а пихтовые можно купить за 200 рублей. Цена композиций — тысяча рублей. По словам продавца, ели будут в хорошем состоянии почти две недель, а сосны — три недели.
Самые дорогие елки екатеринбуржцы обнаружили в гипермаркете. Их стоимость начинается от 10 тысяч рублей и доходит до почти 18 тысяч.
Напомним, на сайте объявлений в Екатеринбурге продается искусственная ель, стоимость которой превышает полмиллиона рублей.