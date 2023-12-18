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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

250 пенсионеров пострадали от действий мошенников в Нижнем Тагиле

250 пенсионеров перевели деньги мошенникам в Нижнем Тагиле

18 декабря 2023, 13:28
Фото: Midjourney

250 пенсионеров пострадали от действий мошенников в Нижнем Тагиле

С начала 2023 года телефонные мошенники сумели обмануть около 250 пенсионеров из Нижнего Тагила.

Более 60 из пострадавших «спасали» родственников, которые «попали в ДТП», рассказали в полиции.

Для профилактики подобных ситуаций, полицейские регулярно проводят профилактические рейды. Недавно замначальника отдела полиции №16 Владимир Гильмуллин посетил комплексный центр соцобслуживания населения Ленинского района, где провел беседу по этим вопросам.

Он отметил, что разговаривать с незнакомцами по телефону не следует ни под какими их предлогами.

Даже, если вам кажется, что голос позвонившего человека похож на близкого родственника, обязательно сами наберите его, чтобы убедиться, что все в порядке, — сказал подполковник.

Кроме того, он добавил, что у аферистов есть множество схем для обмана. Кроме «родственник попал в ДТП» они часто представляются сотрудниками банков, Центробанка, ФСБ и других структур. Некоторых аферисты обманывают на «инвестировании».

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенника из Барнаула. Он напросила продать ее автомобиль, что и сделал, но не отдав при этом женщине деньги.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Пенсионеры#Полиция#Мошенники#Телефонные мошенники#Банки#Центробанк#Аферисты#Дарья Сорокина
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