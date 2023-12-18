250 пенсионеров перевели деньги мошенникам в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Более 60 из пострадавших «спасали» родственников, которые «попали в ДТП», рассказали в полиции.
Для профилактики подобных ситуаций, полицейские регулярно проводят профилактические рейды. Недавно замначальника отдела полиции №16 Владимир Гильмуллин посетил комплексный центр соцобслуживания населения Ленинского района, где провел беседу по этим вопросам.
Он отметил, что разговаривать с незнакомцами по телефону не следует ни под какими их предлогами.
Даже, если вам кажется, что голос позвонившего человека похож на близкого родственника, обязательно сами наберите его, чтобы убедиться, что все в порядке, — сказал подполковник.
Кроме того, он добавил, что у аферистов есть множество схем для обмана. Кроме «родственник попал в ДТП» они часто представляются сотрудниками банков, Центробанка, ФСБ и других структур. Некоторых аферисты обманывают на «инвестировании».
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенника из Барнаула. Он напросила продать ее автомобиль, что и сделал, но не отдав при этом женщине деньги.