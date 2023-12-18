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Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за отсутствие маршрутов на линии

64 тысячи штрафа заплатят тагильские перевозчики за «пропавшие» автобусные маршруты

18 декабря 2023, 13:12
Фото: 1MI

Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за отсутствие маршрутов на линии

Штрафы на общую сумму в 64 тысячи рублей получили перевозчики Нижнего Тагила ООО «Объединение Союз-НТ» и ООО «Техноком». В городе перестали работать три автобусных маршрута.

Проверку путевых листов за сентябрь и октябрь 2023 года проводило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Согласно контракту, объем выполненных работ в сентябре по маршруту № 43 должен составлять 19 129 километров, а по маршруту № 49 — 46 288 километров (маршруты обслуживает «Техноком»). Однако проверка выявила, что фактически оба маршрута проехали расстояние в ноль километров и количество путевых листов составило ноль штук.

В связи с этим перевозчик должен заплатить 10% штрафа от цены этапа контракта в сентябре 2023 года, а именно 30 141 рубль.

Также условия контракта нарушил и «Союз-НТ» в отношении маршрута №8. С 1 по 15 октября 2023 года автобусы находились на линии только два дня из 15 и не выполнили 130 рейсов, выяснила редакция TagilCity.ru.

В претензии от СГЗХ указано, что объем работ в октябре должен составлять 2 280 километров. Фактически маршрутки проехали 354 километра, включая служебный пробег (то есть пробег от места стоянки до точки отправки маршрута, а также посещение заправки), а без служебного пробега — 314 километров (выполнено 13,8% от объема работ).

В связи с этим «Союз-НТ» также получил штраф и должен заплатить за неисполнение контракта 34 046 рублей.

Напомним, все три перевозчика Нижнего Тагила оштрафованы на общую сумму в 15 тысяч рублей за утерю путевых листов за 2022 год.

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