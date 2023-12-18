64 тысячи штрафа заплатят тагильские перевозчики за «пропавшие» автобусные маршруты

В претензии от СГЗХ указано, что объем работ в октябре должен составлять 2 280 километров. Фактически маршрутки проехали 354 километра, включая служебный пробег (то есть пробег от места стоянки до точки отправки маршрута, а также посещение заправки), а без служебного пробега — 314 километров (выполнено 13,8% от объема работ).