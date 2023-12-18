85 ярмарок в разных районах Нижнего Тагила будут работать в 2024 году (список)

Расписание ярмарок в Нижнем Тагиле в 2023 году

План проведения ярмарок на 2023 год утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Всего в течение года будет проведено 79 мероприятий различной тематики.

Проводиться будут как регулярные, так и тематические ярмарки, например «Православная». Отдельно для садоводов администрация Нижнего Тагила организует сельскохозяйственные ярмарки. На каждой из них продавцам будут предоставлены от 30 до 70 торговых мест.