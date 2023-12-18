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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В Нижнем Тагиле в 2024 году будет организовано 85 ярмарок

85 ярмарок в разных районах Нижнего Тагила будут работать в 2024 году (список)

18 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в 2024 году будет организовано 85 ярмарок

В течение 2024 года в Нижнем Тагиле будет организовано 85 ярмарок различной тематической направленности. План проведения утвердил глава города Владислав Пинаев.

Организаторы ярмарок в Нижнем Тагиле будут определены с помощью тендеров. Утвержденный план проведения мероприятий направят в региональное Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Как и в 2023 году, в Нижнем Тагиле пройдут ярмарки различной направленности: сельскохозяйственные, универсальные, специализированные. Некоторые из них будут работать для посетителей в течение нескольких дней подряд.

Для проведения определены несколько мест. В центре города в Нижнем Тагиле мероприятия состоятся у КДК «Современник» на проспекте Ленина, 25 и у МБУ «Городской дворец молодежи» на улице Пархоменко, 37. Ярмарки на Вагонке в Нижнем Тагиле будут работать на площадке на улице Юности, 47а.

График ярмарок и план проведения на 2024 год в Нижнем Тагиле:

  Название Вид ярмарки Даты проведения Место проведения Количество торговых мест
1 «Для всей семьи» универсальная 12.01.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
2 «Для всей семьи» универсальная 19.01.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
3 «Для всей семьи» универсальная 19.01.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
4 «Для всей семьи» универсальная 02.02.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
5 «Для всей семьи» универсальная 02.02.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
6 «Для всей семьи» универсальная 14.02. — 15.02.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
7 «Для всей семьи» универсальная 16.02.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
8 «Для всей семьи» универсальная 21.02. — 22.02.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
9 «Для всей семьи» универсальная 23.02.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
10 «Для всей семьи» универсальная 27.02. — 28.02.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
11 «Для всей семьи» универсальная 29.02. — 01.03.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
12 «Для всей семьи» универсальная 06.03. — 07.03.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
13 «Для всей семьи» универсальная 07.03. — 08.03.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
14 «Для всей семьи» универсальная 13.03. — 14.03.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
15 «Для всей семьи» универсальная 14.03. — 15.03.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
16 «Весеннее настроение» универсальная 20.03. — 21.03.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
17 «Для всей семьи» универсальная 21.03. — 22.03.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
18 «Весеннее настроение» универсальная 28.03. — 29.03.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
19 «Весеннее настроение» универсальная 03.04. — 04.04.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
20 «Весеннее настроение» универсальная 04.04. — 05.04.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
21 «Весеннее настроение» универсальная 10.04. — 11.04.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
22 «Весеннее настроение» универсальная 11.04. — 12.04.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
23 «Весеннее настроение» универсальная 17.04. — 18.04.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 30
24 «Весеннее настроение» универсальная 18.04. — 19.04.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
25 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная 24.04. — 25.04.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
26 «Весеннее настроение» универсальная 25.04. — 26.04.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
27 «Весеннее настроение» специализированная сельскохозяйственная 02.05. — 03.05.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
28 «Весеннее настроение» универсальная 10.05.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
29 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная 15.05.-16.05.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
30 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная 16.05. — 17.05.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
31 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная 22.05. — 23.05.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
32 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная 23.05. — 24.05.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
33 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная 29.05. — 30.05.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
34 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная 30.05. — 31.05.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
35 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная 05.06. — 06.06.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
36 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная 06.06. — 07.06.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
37 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная 12.06. — 13.06.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
38 «С ярмарки на дачу» универсальная 13.06. — 14.06.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
39 «С ярмарки на дачу» универсальная 19.06. — 20.06.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
40 «С ярмарки на дачу» универсальная 20.06. — 21.06.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
41 «С ярмарки на дачу» универсальная 27.06. — 28.06.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
42 «Православная ярмарка» специализированная 27.06. — 02.07.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
43 «С ярмарки на дачу» универсальная 04.07. — 05.07.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
44 «С ярмарки на дачу» универсальная 11.07. — 12.07.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
45 «С ярмарки на дачу» универсальная 18.07. — 19.07.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
46 «С ярмарки на дачу» универсальная 24.07. — 25.07.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
47 «Дачный сезон» универсальная 25.07. — 26.07.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
48 «Дачный сезон» универсальная 31.07. — 01.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
49 «Дачный сезон» универсальная 01.08. — 02.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
50 «Дачный сезон» универсальная 07.08. — 08.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
51 «Дачный сезон» универсальная 08.08. — 09.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
52 «Для всей семьи» специализированная сельскохозяйственная 14.08. — 15.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
53 «Для всей семьи» специализированная сельскохозяйственная 15.08. — 16.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
54 «Дачный сезон» специализированная сельскохозяйственная 21.08. — 22.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
55 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 22.08. — 23.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
56 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 29.08. — 30.08.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
57 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 04.09. — 05.09.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
58 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 05.09. — 06.09.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
59 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 11.09. — 12.09.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
60 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 12.09. — 13.09.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
61 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 18.09. — 19.09.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
62 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 19.09. — 20.09.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
63 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 25.09. — 26.09.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
64 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 26.09. — 27.09.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
65 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная 03.10. — 04.10.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
66 «Дары осени» универсальная 09.10. — 10.10.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
67 «Дары осени» универсальная 10.10. — 11.10.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
68 «Для всей семьи» универсальная 16.10. — 17.10.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
69 «Для всей семьи» универсальная 17.10. — 18.10.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
70 «Для всей семьи» универсальная 23.10. — 24.10.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
71 «Для всей семьи» универсальная 24.10. — 25.10.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
72 «Для всей семьи» универсальная 31.10. — 01.11.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
73 «Для всей семьи» универсальная 06.11. — 07.11.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
74 «Для всей семьи» универсальная 08.11.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
75 «Для всей семьи» универсальная 13.11. — 14.11.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
76 «Для всей семьи» универсальная 15.11.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
77 «Для всей семьи» универсальная 20.11. — 21.11.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
78 «Для всей семьи» универсальная 22.11.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
79 «Для всей семьи» универсальная 29.11.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37 20
80 «Для всей семьи» универсальная 06.12.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
81 «Для всей семьи» универсальная 11.12. — 12.12.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
82 «Для всей семьи» универсальная 13.12.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 50
83 «Для всей семьи» универсальная 18.12. — 19.12.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
84 «Для всей семьи» универсальная 20.12.2024
08.00 — 19.00		 площадка по улице Юности, 47а 50
85 «Для всей семьи» универсальная 27.12.2024
08.00 — 19.00		 площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25		 30
Расписание ярмарок в Нижнем Тагиле в 2023 году

План проведения ярмарок на 2023 год утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Всего в течение года будет проведено 79 мероприятий различной тематики.

Проводиться будут как регулярные, так и тематические ярмарки, например «Православная». Отдельно для садоводов администрация Нижнего Тагила организует сельскохозяйственные ярмарки. На каждой из них продавцам будут предоставлены от 30 до 70 торговых мест.

  Название Вид ярмарки Даты проведения Место проведения Количество торговых мест
1 «Для всей семьи» универсальная

13.01.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а

50

 
2 «Для всей семьи» универсальная

19-20.01.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25

30

 
3 «Для всей семьи» универсальная

27.01.

10.00-18.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 30
4 «Для всей семьи» универсальная

03.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
5 «Для всей семьи» универсальная

08-09.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
6 «Для всей семьи» универсальная

10.02.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
7 «Для всей семьи» универсальная

15-16.02.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
8 «Для всей семьи» универсальная

16-17.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
9 «Для всей семьи» универсальная

22-23.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
10 «Для всей семьи» универсальная

24.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 30
11 «Для всей семьи» универсальная

03.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
12 «Для всей семьи» универсальная

10.03.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
13 «Для всей семьи» универсальная

15-16.03.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
14 «Для всей семьи» универсальная

16-17.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
15 «Для всей семьи» универсальная

22-23.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
16 «Весеннее настроение» универсальная

24.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
17 «Для всей семьи» универсальная

29-30.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
18 «Весеннее настроение» универсальная

31.03.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 30
19 «Весеннее настроение» универсальная

06-07.04.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
20 «Весеннее настроение» универсальная

13-14.04.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
21 «Весеннее настроение» универсальная

19-20.04.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
22 «Весеннее настроение» универсальная

20-21.04.

10.00-18.00

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
23 «Весеннее настроение» универсальная

26-27.04.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
24 «Весеннее настроение» универсальная

27-28.04.

10.00-18.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
25 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная

04-05.05.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
26 «Весеннее настроение» универсальная

10-11.05.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
27 «Весеннее настроение» универсальная

11-12.05.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 30
28 «Весеннее настроение» универсальная

17-18.05.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
29 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная

18-19.05.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
30 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная

24-25.05.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
31 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная

25-26.05.

10.00-19.00

 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 50
32 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

01-02.06.

10.00-19.00

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
33 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

07-08.06.

10.00-19.00

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
34 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

08-09.06.

10.00-19.00

 Площадка по улице Юности, 47а 30
35 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

14-15.06.

10.00-19.00

 Площадка по улице Юности, 47а 30
36 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

15-16.06.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
37 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

21-22.06.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
38 «С ярмарки на дачу»

универсальная

22-23.06.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
39 «С ярмарки на дачу» универсальная

29-30.06.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а

 

30
40 Православная специализированная

26.06–03.07.

10.00-19.00

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
41 «С ярмарки на дачу» универсальная

06-07.07.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
42 «С ярмарки на дачу» универсальная

13-14.07.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
43 «С ярмарки на дачу» универсальная

19-20.07.

10.00-19.00

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
44 «С ярмарки на дачу» универсальная

20-21.07.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
45 «С ярмарки на дачу» универсальная

26-27.07.

10.00-19.00

 Площадка по улице Юности, 47а 70
46 «Дачный сезон» универсальная

27-28.07.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
47 «Дачный сезон» универсальная

03-04.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
48 «Дачный сезон» универсальная

09-10.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
49 «Дачный сезон» универсальная

10-11.08.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
50 «Дачный сезон» универсальная

16-17.08.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
51 «Для всей семьи» специализированная сельскохозяйственная

17-18.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
52 «Для всей семьи» специализированная сельскохозяйственная

23-24.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
53 «Дачный сезон» специализированная сельскохозяйственная

24-25.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 50
54 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

31.08-01.09.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
55 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

06-07.09.

10.00-19.00

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
56 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

07-08.09.

10.00-19.00

 Площадка по улице Юности, 47а 70
57 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

13-14.09.

10.00-19.00

 Площадка по улице Юности, 47а 70
58 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

14-15.09.

10.00-19.00

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
59 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

20-21.09.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
60 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

28-29.09.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
61 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

05-06.10.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
62 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

12-13.10.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 30
63 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

18-19.10.

10.00-19.00

 

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
64 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

19-20.10.

10.00-19.00

 Площадка по улице Юности, 47а 70
65 «Дары осени» универсальная

25-26.10.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 30
66 «Дары осени» универсальная

26-27.10.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
67 «Для всей семьи» универсальная

03.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
68 «Для всей семьи» универсальная

08-09.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
69 «Для всей семьи» универсальная

10.11.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
70 «Для всей семьи» универсальная

15-16.11.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
71 «Для всей семьи» универсальная

17.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
72 «Для всей семьи» универсальная

22-23.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
73 «Для всей семьи» универсальная

24.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
74 «Для всей семьи» универсальная

01.12.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
75 «Для всей семьи» универсальная

06-07.12.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
76 «Для всей семьи» универсальная

08.12.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
77 «Для всей семьи» универсальная

15.12.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
78 «Для всей семьи» универсальная

20-21.12.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
79 «Для всей семьи» универсальная

29.12.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ярмарка#Владислав Пинаев#Постановление#Продажа#Евгения Сафина#Все материалы авторов
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