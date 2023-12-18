85 ярмарок в разных районах Нижнего Тагила будут работать в 2024 году (список)

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Организаторы ярмарок в Нижнем Тагиле будут определены с помощью тендеров. Утвержденный план проведения мероприятий направят в региональное Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
Как и в 2023 году, в Нижнем Тагиле пройдут ярмарки различной направленности: сельскохозяйственные, универсальные, специализированные. Некоторые из них будут работать для посетителей в течение нескольких дней подряд.
Для проведения определены несколько мест. В центре города в Нижнем Тагиле мероприятия состоятся у КДК «Современник» на проспекте Ленина, 25 и у МБУ «Городской дворец молодежи» на улице Пархоменко, 37. Ярмарки на Вагонке в Нижнем Тагиле будут работать на площадке на улице Юности, 47а.
График ярмарок и план проведения на 2024 год в Нижнем Тагиле:
|Название
|Вид ярмарки
|Даты проведения
|Место проведения
|Количество торговых мест
|1
|«Для всей семьи»
|универсальная
|12.01.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|2
|«Для всей семьи»
|универсальная
|19.01.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|3
|«Для всей семьи»
|универсальная
|19.01.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|4
|«Для всей семьи»
|универсальная
|02.02.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|5
|«Для всей семьи»
|универсальная
|02.02.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|6
|«Для всей семьи»
|универсальная
|14.02. — 15.02.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|7
|«Для всей семьи»
|универсальная
|16.02.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|8
|«Для всей семьи»
|универсальная
|21.02. — 22.02.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|9
|«Для всей семьи»
|универсальная
|23.02.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|10
|«Для всей семьи»
|универсальная
|27.02. — 28.02.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|11
|«Для всей семьи»
|универсальная
|29.02. — 01.03.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|12
|«Для всей семьи»
|универсальная
|06.03. — 07.03.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|13
|«Для всей семьи»
|универсальная
|07.03. — 08.03.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|14
|«Для всей семьи»
|универсальная
|13.03. — 14.03.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|15
|«Для всей семьи»
|универсальная
|14.03. — 15.03.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|16
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|20.03. — 21.03.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|17
|«Для всей семьи»
|универсальная
|21.03. — 22.03.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|18
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|28.03. — 29.03.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|19
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|03.04. — 04.04.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|20
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|04.04. — 05.04.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|21
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|10.04. — 11.04.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|22
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|11.04. — 12.04.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|23
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|17.04. — 18.04.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|30
|24
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|18.04. — 19.04.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|25
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|24.04. — 25.04.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|26
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|25.04. — 26.04.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|27
|«Весеннее настроение»
|специализированная сельскохозяйственная
|02.05. — 03.05.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|28
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|10.05.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|29
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|15.05.-16.05.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|30
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|16.05. — 17.05.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|31
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|22.05. — 23.05.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|32
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|23.05. — 24.05.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|33
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|29.05. — 30.05.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|34
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|30.05. — 31.05.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|35
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|05.06. — 06.06.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|36
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|06.06. — 07.06.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|37
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|12.06. — 13.06.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|38
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|13.06. — 14.06.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|39
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|19.06. — 20.06.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|40
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|20.06. — 21.06.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|41
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|27.06. — 28.06.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|42
|«Православная ярмарка»
|специализированная
|27.06. — 02.07.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|43
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|04.07. — 05.07.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|44
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|11.07. — 12.07.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|45
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|18.07. — 19.07.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|46
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|24.07. — 25.07.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|47
|«Дачный сезон»
|универсальная
|25.07. — 26.07.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|48
|«Дачный сезон»
|универсальная
|31.07. — 01.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|49
|«Дачный сезон»
|универсальная
|01.08. — 02.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|50
|«Дачный сезон»
|универсальная
|07.08. — 08.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|51
|«Дачный сезон»
|универсальная
|08.08. — 09.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|52
|«Для всей семьи»
|специализированная сельскохозяйственная
|14.08. — 15.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|53
|«Для всей семьи»
|специализированная сельскохозяйственная
|15.08. — 16.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|54
|«Дачный сезон»
|специализированная сельскохозяйственная
|21.08. — 22.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|55
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|22.08. — 23.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|56
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|29.08. — 30.08.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|57
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|04.09. — 05.09.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|58
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|05.09. — 06.09.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|59
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|11.09. — 12.09.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|60
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|12.09. — 13.09.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|61
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|18.09. — 19.09.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|62
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|19.09. — 20.09.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|63
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|25.09. — 26.09.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|64
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|26.09. — 27.09.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|65
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|03.10. — 04.10.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|66
|«Дары осени»
|универсальная
|09.10. — 10.10.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|67
|«Дары осени»
|универсальная
|10.10. — 11.10.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|68
|«Для всей семьи»
|универсальная
|16.10. — 17.10.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|69
|«Для всей семьи»
|универсальная
|17.10. — 18.10.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|70
|«Для всей семьи»
|универсальная
|23.10. — 24.10.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|71
|«Для всей семьи»
|универсальная
|24.10. — 25.10.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|72
|«Для всей семьи»
|универсальная
|31.10. — 01.11.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|73
|«Для всей семьи»
|универсальная
|06.11. — 07.11.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|74
|«Для всей семьи»
|универсальная
|08.11.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|75
|«Для всей семьи»
|универсальная
|13.11. — 14.11.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|76
|«Для всей семьи»
|универсальная
|15.11.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|77
|«Для всей семьи»
|универсальная
|20.11. — 21.11.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|78
|«Для всей семьи»
|универсальная
|22.11.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|79
|«Для всей семьи»
|универсальная
|29.11.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец молодежи», улица Пархоменко, 37
|20
|80
|«Для всей семьи»
|универсальная
|06.12.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|81
|«Для всей семьи»
|универсальная
|11.12. — 12.12.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|82
|«Для всей семьи»
|универсальная
|13.12.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|83
|«Для всей семьи»
|универсальная
|18.12. — 19.12.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|84
|«Для всей семьи»
|универсальная
|20.12.2024
08.00 — 19.00
|площадка по улице Юности, 47а
|50
|85
|«Для всей семьи»
|универсальная
|27.12.2024
08.00 — 19.00
|площадка в районе
концертно-демонстрационного комплекса «Современник», проспект Ленина, 25
|30
План проведения ярмарок на 2023 год утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Всего в течение года будет проведено 79 мероприятий различной тематики.
Проводиться будут как регулярные, так и тематические ярмарки, например «Православная». Отдельно для садоводов администрация Нижнего Тагила организует сельскохозяйственные ярмарки. На каждой из них продавцам будут предоставлены от 30 до 70 торговых мест.
|Название
|Вид ярмарки
|Даты проведения
|Место проведения
|Количество торговых мест
|1
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
13.01.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|
50
|2
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
19-20.01.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|
30
|3
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
27.01.10.00-18.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|30
|4
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
03.02.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|5
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
08-09.02.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|6
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
10.02.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|7
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
15-16.02.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|8
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
16-17.02.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|9
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
22-23.02.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|10
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
24.02.10.00-18.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|30
|11
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
03.03.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|12
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
10.03.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|13
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
15-16.03.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|14
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
16-17.03.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|15
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
22-23.03.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|16
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
24.03.10.00-18.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|17
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
29-30.03.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|18
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
31.03.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|19
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
06-07.04.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|20
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
13-14.04.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|21
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
19-20.04.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|22
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
20-21.04.
10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|23
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
26-27.04.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|24
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
27-28.04.10.00-18.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|25
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|
04-05.05.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|26
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
10-11.05.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|27
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
11-12.05.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|28
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
17-18.05.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|29
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|
18-19.05.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|30
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|
24-25.05.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|31
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|
25-26.05.
10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|50
|32
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
01-02.06.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|33
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
07-08.06.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|34
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
08-09.06.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|35
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
14-15.06.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|36
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
15-16.06.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|37
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
21-22.06.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|38
|«С ярмарки на дачу»
|
универсальная
|
22-23.06.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|39
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
29-30.06.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|
30
|40
|Православная
|специализированная
|
26.06–03.07.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|41
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
06-07.07.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|42
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
13-14.07.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|43
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
19-20.07.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|44
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
20-21.07.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|45
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
26-27.07.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|46
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
27-28.07.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|47
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
03-04.08.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|48
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
09-10.08.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|49
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
10-11.08.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|50
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
16-17.08.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|51
|«Для всей семьи»
|специализированная сельскохозяйственная
|
17-18.08.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|52
|«Для всей семьи»
|специализированная сельскохозяйственная
|
23-24.08.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|53
|«Дачный сезон»
|специализированная сельскохозяйственная
|
24-25.08.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|50
|54
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
31.08-01.09.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|55
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
06-07.09.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|56
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
07-08.09.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|57
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
13-14.09.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|58
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
14-15.09.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|59
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
20-21.09.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|60
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
28-29.09.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|61
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
05-06.10.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|62
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
12-13.10.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|63
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
18-19.10.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|64
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
19-20.10.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|65
|«Дары осени»
|универсальная
|
25-26.10.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|66
|«Дары осени»
|универсальная
|
26-27.10.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|67
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
03.11.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|68
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
08-09.11.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|69
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
10.11.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|70
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
15-16.11.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|71
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
17.11.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|72
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
22-23.11.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|73
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
24.11.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|74
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
01.12.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|75
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
06-07.12.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|76
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
08.12.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|77
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
15.12.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|78
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
20-21.12.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|79
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
29.12.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70