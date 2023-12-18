Адвокат Харди: капремонт поможет забрать полквартиры мужа, купленной до брака

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По словам адвоката Тимура Харди, существуют способы, которые позволяют женщинам получить половину добрачной квартиры мужа. В России законодательство устанавливает, что купленная до брака квартира принадлежит только тому партнеру, на чье имя она зарегистрирована. Однако, согласно эксперту, есть возможность перевести ее в категорию «совместно нажитого» имущества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В интернете появилось много роликов, которые утверждают, что достаточно провести ремонт в приобретенной до брака квартире, и она станет «совместно приобретенной». Однако, по словам адвоката, это не совсем так. Капитальный ремонт, перепланировка или проведение коммуникаций должны значительно увеличить стоимость квартиры, чтобы она считалась «совместно нажитым» имуществом. Обычная поклейка обоев или замена розеток вряд ли повлияют на стоимость жилья.
Например, если дом не имеет удобств, то его стоимость будет намного ниже, чем у дома с удобствами. Поэтому, если добавить в дом газ или воду, его стоимость значительно возрастет. В таком случае, этот недвижимый объект считается общим имуществом, даже если на ремонт тратились только деньги одного из супругов. В браке доходы обоих партнеров считаются общими. Однако, муж должен доказать, что капитальный ремонт был сделан на средства, полученные им в подарок от третьего лица, что весьма сложно.
Таким образом, женщинам, которые боятся, что в случае развода их муж выгонит из квартиры, достаточно провести крупный ремонт, чтобы увеличить стоимость жилья. Это гарантирует им получение средств при разделе общего имущества. Однако лучше всего избегать таких проблем и стремиться к долгой и счастливой жизни в браке.