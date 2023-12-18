Адвокат Харди: капремонт поможет забрать полквартиры мужа, купленной до брака

Например, если дом не имеет удобств, то его стоимость будет намного ниже, чем у дома с удобствами. Поэтому, если добавить в дом газ или воду, его стоимость значительно возрастет. В таком случае, этот недвижимый объект считается общим имуществом, даже если на ремонт тратились только деньги одного из супругов. В браке доходы обоих партнеров считаются общими. Однако, муж должен доказать, что капитальный ремонт был сделан на средства, полученные им в подарок от третьего лица, что весьма сложно.