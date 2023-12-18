Автобус с пассажирами попал в ДТП со спецтехникой под Нижним Тагилом

Автобус и дорожная спецтехника стали участниками ДТП на трассе. Согласно информации о ДТП, как сообщает ГИБДД Свердловской области, водитель автобуса направлялся по маршруту 1060 Б «Висимо-Утка — Нижний Тагил». Однако затем водитель автобуса не выдержал необходимое расстояние с другими участниками движения и в результате допустил столкновение со спецтехникой.