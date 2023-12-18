Автобус с пассажирами попал в ДТП со спецтехникой под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Автобус и дорожная спецтехника стали участниками ДТП на трассе. Согласно информации о ДТП, как сообщает ГИБДД Свердловской области, водитель автобуса направлялся по маршруту 1060 Б «Висимо-Утка — Нижний Тагил». Однако затем водитель автобуса не выдержал необходимое расстояние с другими участниками движения и в результате допустил столкновение со спецтехникой.
В результате ДТП только один пассажир автобуса попал в больницу, остальные пассажиры не получили серьезных повреждений. Сейчас представители ГИБДД региона ведут проверки и выясняют детали случившегося.
Ранее сообщалось, что иномарка попала в ДТП с маршруткой в Нижнем Тагиле.