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Пассажир пострадал в ДТП с автобусом и спецтехникой под Нижним Тагилом

Автобус с пассажирами попал в ДТП со спецтехникой под Нижним Тагилом

18 декабря 2023, 16:38
Фото: ГИБДД Свердловской области

Пассажир пострадал в ДТП с автобусом и спецтехникой под Нижним Тагилом

Сотрудники ГИБДД исследуют обстоятельства происшествия, произошедшего 18 декабря, в понедельник, на 17 км автодороги «Нижний Тагил-Усть Утка».

Автобус и дорожная спецтехника стали участниками ДТП на трассе. Согласно информации о ДТП, как сообщает ГИБДД Свердловской области, водитель автобуса направлялся по маршруту 1060 Б «Висимо-Утка — Нижний Тагил». Однако затем водитель автобуса не выдержал необходимое расстояние с другими участниками движения и в результате допустил столкновение со спецтехникой.

В результате ДТП только один пассажир автобуса попал в больницу, остальные пассажиры не получили серьезных повреждений. Сейчас представители ГИБДД региона ведут проверки и выясняют детали случившегося.

Ранее сообщалось, что иномарка попала в ДТП с маршруткой в Нижнем Тагиле.

В ГИБДД рассказали подробности о ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#ДТП#Полиция#Автобус#ЧП#Инцидент#Камилла Булгакова
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