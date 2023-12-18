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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Штрафы для безбилетников в Екатеринбурге будут увеличены

Безбилетники в Екатеринбурге будут платить 25-кратные штрафы

18 декабря 2023, 16:02
Фото: Midjourney

Штрафы для безбилетников в Екатеринбурге будут увеличены

В Екатеринбурге собираются увеличить штраф за безбилетный проезд в 25 раз в общественном транспорте.

Власти города, как сообщает мэр Алексей Орлов, будут принимать во внимание опыт соседних регионов и увеличивать размер штрафа безбилетным пассажирам.

На данный момент размер штрафа составляет 100 рублей, в то время как в других населенных пунктах штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тысячи рублей.

По словам Орлова, инициатива со стороны мэрии поступит в областное законодательное собрание, поскольку примерно 30% всех пассажиров не оплачивают свой проезд.

Ранее сообщалось, что жители поселка в Екатеринбурге пожаловались на автобусы.

В Екатеринбурге теперь можно покупать билеты на междугородние рейсы без кассира
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