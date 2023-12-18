Безбилетники в Екатеринбурге будут платить 25-кратные штрафы

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Власти города, как сообщает мэр Алексей Орлов, будут принимать во внимание опыт соседних регионов и увеличивать размер штрафа безбилетным пассажирам.
На данный момент размер штрафа составляет 100 рублей, в то время как в других населенных пунктах штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тысячи рублей.
По словам Орлова, инициатива со стороны мэрии поступит в областное законодательное собрание, поскольку примерно 30% всех пассажиров не оплачивают свой проезд.
Ранее сообщалось, что жители поселка в Екатеринбурге пожаловались на автобусы.