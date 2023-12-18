Бориса Акунина внесли в список экстремистов

«Борис Акунин» является творческим псевдонимом писателя. Его настоящее имя Григорий Чхартишвили. С 2014 года проживает в Лондоне. Является автором проекта «История Российского государства». По произведениям писателя в России снято несколько экранизаций, полюбившиеся зрителям. В их числе «Азазель», «Статский советник», «Турецкий гамбит», «Пелагия и белый бульдог» и «Фандорин». Британский телеканал BBC также планировал снять адаптацию романов о приключенческих похождениях Эраста Фандорина.