Бой 14-летнего боксера во время соревнований в Первоуральске попал на видео

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Известно, что подросток потерял сознание после нанесенных ему ударов противником в печень. Следователь Следкома осмотрел место ЧП.
Сейчас идет опрос очевидцев, а тело умершего школьника отправлено на экспертизу для установления причины смерти, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Мальчик учился в восьмом классе школы No32 и жил в благополучных условиях. Кроме него в семье есть две девочки — 16 и 4 лет. Отзывы о подростке положительные.
Напомним, происшествие случилось 17 декабря 2023 года. Перед соревнованиями школьник предоставил врачам необходимые справки о состоянии здоровья.