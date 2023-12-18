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Момент смерти 14-летнего боксера в Первоуральске попал на видео

Бой 14-летнего боксера во время соревнований в Первоуральске попал на видео

18 декабря 2023, 06:30
Фото: 1MI

Момент смерти 14-летнего боксера в Первоуральске попал на видео

В Первоуральске СК организовал проверку после смерти 14-летнего подростка, который умер во время спортивного мероприятия.

Известно, что подросток потерял сознание после нанесенных ему ударов противником в печень. Следователь Следкома осмотрел место ЧП.

Видео: Telegram-канал «Лютиков / MMA, UFC, русский спорт»

Сейчас идет опрос очевидцев, а тело умершего школьника отправлено на экспертизу для установления причины смерти, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Мальчик учился в восьмом классе школы No32 и жил в благополучных условиях. Кроме него в семье есть две девочки — 16 и 4 лет. Отзывы о подростке положительные.

Напомним, происшествие случилось 17 декабря 2023 года. Перед соревнованиями школьник предоставил врачам необходимые справки о состоянии здоровья.

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