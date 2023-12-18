Что увидят поклонники в первой серии о семье Букиных из Екатеринбурга

Первый эпизод проекта и Букиных начинается с диалога Гены Букина, который в разговоре с психологом сообщает, как живет его семья теперь. Оказывается, что вся семья переехала в свой собственный дом, Даша теперь наслаждается марафонами, Света хорошо вышла замуж, а Рома занялся собственным делом.