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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В России начали показывать первые серии сериала «Букины»

Что увидят поклонники в первой серии о семье Букиных из Екатеринбурга

18 декабря 2023, 14:44
Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе»

В России начали показывать первые серии сериала «Букины»

В понедельник, 18 декабря, в России стали показывать премьерные серии проекта «Букины» о семье из Екатеринбурга.

Первыми зрителями нового проекта об известной семье стали жители Камчатки.

Первый эпизод проекта и Букиных начинается с диалога Гены Букина, который в разговоре с психологом сообщает, как живет его семья теперь. Оказывается, что вся семья переехала в свой собственный дом, Даша теперь наслаждается марафонами, Света хорошо вышла замуж, а Рома занялся собственным делом.

Впоследствии выясняется, что все это Геннадий рассказывает менеджеру банка, чтобы получить рассрочку, поскольку сам глава семейства Букиных стал владельцем магазина обуви, в котором работал продавцом, и ему нужен кредит на развитие магазина, но кредит ему не дают и угрожают выселением из дома.

Нет и заначки, поскольку Даша потратила все на различные курсы. Кроме того, в отчий дом возвращаются дети главных героев, которые привносят свой колорит в жизнь Даши и Гены.

Ранее сообщалось, что семья Букиных из сериала «Счастливы вместе» получила свой фильм.

Виктор Логинов рассказал о возвращении Гены Букина из Екатеринбурга на экраны ТВ
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#Свердловская область#Семья#Сериал#Гена Букин#Счастливы вместе#Камилла Булгакова
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