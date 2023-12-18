Что увидят поклонники в первой серии о семье Букиных из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Первыми зрителями нового проекта об известной семье стали жители Камчатки.
Первый эпизод проекта и Букиных начинается с диалога Гены Букина, который в разговоре с психологом сообщает, как живет его семья теперь. Оказывается, что вся семья переехала в свой собственный дом, Даша теперь наслаждается марафонами, Света хорошо вышла замуж, а Рома занялся собственным делом.
Впоследствии выясняется, что все это Геннадий рассказывает менеджеру банка, чтобы получить рассрочку, поскольку сам глава семейства Букиных стал владельцем магазина обуви, в котором работал продавцом, и ему нужен кредит на развитие магазина, но кредит ему не дают и угрожают выселением из дома.
Нет и заначки, поскольку Даша потратила все на различные курсы. Кроме того, в отчий дом возвращаются дети главных героев, которые привносят свой колорит в жизнь Даши и Гены.
Ранее сообщалось, что семья Букиных из сериала «Счастливы вместе» получила свой фильм.