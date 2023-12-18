«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в торговом центре Нижнего Тагила. О ситуации в социальных сетях рассказал тагильчанин Дмитрий.
Совершив покупки, супруга выходила из «Ленты» и из рюкзака выпал кошелек. За ней шла женщина, средних лет в черном пуховике. Она видела момент как выпал кошелек, но не стала догонять супругу, а подняла кошелек и открыла его. Достала все деньги и убрала себе. Далее сама пошла на стойку администрации и передала кошелек сотрудникам «Ленты», — написал мужчина в паблике «Черный список Тагила».
Горожанин предполагает, что женщина планировала вернуть пустой кошелек, а про деньги сказать, что их не было. Однако момент, когда прохожая вытащила деньги из найденного кошелька, попал на камеры.
Супруги написали заявление в полицию Нижнего Тагила. Также в социальных сетях они обратились к женщине, с просьбой вернуть денежные средства.
В полиции Нижнего Тагила проводится проверка, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Изучаются записи с камер видеонаблюдения По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, — пояснила руководитель пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское».