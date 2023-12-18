Дети пропавшей в Екатеринбурге 37-летней женщины попали в больницу

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Женщина резко перестала выходить на связь с начала ноября текущего года. На данный момент дети исчезнувшей находятся в медучреждении вместе со своей бабушкой.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», детям исчезнувшей женщины плохо без мамы. Вместе с тем по какой именно причине дети оказались в больнице не известно. На данный момент поиски женщины продолжатся. Согласно знакомым семьи, исчезнувшая изменилась в новых отношениях, часто ссорилась с новым партнером, хотя ранее была позитивной и радостной.
Сотрудники полиции Новоуральска устанавливают обстоятельства исчезновения и продолжают поиски женщины.
Ранее сообщалось, что мертвым найден пропавший отец 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле.