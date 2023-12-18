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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Семья исчезнувшей в Екатеринбурге 37-летней женщины попала в больницу

Дети пропавшей в Екатеринбурге 37-летней женщины попали в больницу

18 декабря 2023, 16:20
Фото: Midjourney

Семья исчезнувшей в Екатеринбурге 37-летней женщины попала в больницу

В ноябре текущего года в Екатеринбурге пропала 37-летняя женщина, а теперь ее дети оказались в больнице.

Женщина резко перестала выходить на связь с начала ноября текущего года. На данный момент дети исчезнувшей находятся в медучреждении вместе со своей бабушкой.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», детям исчезнувшей женщины плохо без мамы. Вместе с тем по какой именно причине дети оказались в больнице не известно. На данный момент поиски женщины продолжатся. Согласно знакомым семьи, исчезнувшая изменилась в новых отношениях, часто ссорилась с новым партнером, хотя ранее была позитивной и радостной.

Сотрудники полиции Новоуральска устанавливают обстоятельства исчезновения и продолжают поиски женщины.

Ранее сообщалось, что мертвым найден пропавший отец 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле.

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