Дети пропавшей в Екатеринбурге 37-летней женщины попали в больницу

Как сообщает «КП-Екатеринбург», детям исчезнувшей женщины плохо без мамы. Вместе с тем по какой именно причине дети оказались в больнице не известно. На данный момент поиски женщины продолжатся. Согласно знакомым семьи, исчезнувшая изменилась в новых отношениях, часто ссорилась с новым партнером, хотя ранее была позитивной и радостной.