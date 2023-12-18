Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Согласно мониторинга метеослужбы уже с 20 декабря в городе ожидаются мокрые осадки, сопровождаемые порывами ветра до 10 м/с. Уровень осадков в «мокром» эквиваленте составит примерно один литр воды на квадратный метр.
Температура воздуха плавно поднимется и зафиксируется на отметке +2 градуса днем пятницы и +1 — ночью.
Затем начнется плавный спад температуры воздуха до минус 9 градусов ночью со вторника на среду 27 декабря. Мокрые осадки сменятся снегом. Пик снегопада ожидается во вторник. Толщина снежного покрова достигнет до 70 мм, сообщает «Гисметео».
Возможно это создаст дополнительных неудобств на дорогах. Настоятельно рекомендуем всем автомобилистам вооружиться лопатами и планировать запас времени на поездку. Также стоить не забывать про необходимость соблюдения дистанции.
Напомнимаем, в конце ноября в регионе из-за ледяного дождя за сутки произошло 137 аварий.