Двое тагильчан осуждены за незаконный оборот наркотических средств

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В ходе дела было выяснено, что первый осужденный решил заняться реализацией наркотических средств, а его знакомый поддержал идею сбыта на территории Нижнего Тагила. В период с лета 2022 года по зиму 2023 года осужденные вели свое производство наркотических средств.
В январе текущего года их удалось задержать. Все наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, как сообщает прокуратура региона.
Также обнаружено, что у одного из осужденных было поддельное водительское удостоверение.
В результате осужденный, придумавший наркобизнес, получил наказание в виде 15 лет лишения свободы, в его подельник 9 лет и 6 месяцев. Приговор может быть обжалован, поскольку пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила открыл нарколабораторию у деда.