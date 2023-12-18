Двое тагильчан осуждены за незаконный оборот наркотических средств

В ходе дела было выяснено, что первый осужденный решил заняться реализацией наркотических средств, а его знакомый поддержал идею сбыта на территории Нижнего Тагила. В период с лета 2022 года по зиму 2023 года осужденные вели свое производство наркотических средств.