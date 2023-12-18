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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Нижнем Тагиле осудили двоих жителей за незаконный оборот наркотиков

Двое тагильчан осуждены за незаконный оборот наркотических средств

18 декабря 2023, 12:26
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле осудили двоих жителей за незаконный оборот наркотиков

Ленинский районный суд Нижнего Тагила осудил двоих жителей города по делаем, связанным с наркотиками.

В ходе дела было выяснено, что первый осужденный решил заняться реализацией наркотических средств, а его знакомый поддержал идею сбыта на территории Нижнего Тагила. В период с лета 2022 года по зиму 2023 года осужденные вели свое производство наркотических средств.

В январе текущего года их удалось задержать. Все наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, как сообщает прокуратура региона.

Также обнаружено, что у одного из осужденных было поддельное водительское удостоверение.

В результате осужденный, придумавший наркобизнес, получил наказание в виде 15 лет лишения свободы, в его подельник 9 лет и 6 месяцев. Приговор может быть обжалован, поскольку пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила открыл нарколабораторию у деда.

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