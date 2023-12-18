Эксперт назвал вступление Украины и Молдовы в ЕС пропагандой для избирателей

Политолог отметил, что для ЕС вопрос о вступлении этих стран больше является пропагандистской историей, направленной на удовлетворение их избирателей. Теоретически Украина могла бы быть интересна ЕС, но только при выполнении всех требований, которые на данный момент не выполняются. Она представляет собой большой рынок с кадрами и плодородной землей. Однако сегодняшняя Украина со своим руководством не является нужным партнером для ЕС.