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Published Сегодня, 17:28

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Updated Сегодня, 17:33

Эксперт назвал вступление Украины и Молдовы в ЕС пропагандой для избирателей

18 декабря 2023, 17:28
Ранее страны Европейского союза (ЕС) приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией об их возможном вступлении в ЕС. Вместе с тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свое несогласие с данной инициативой, поскольку он считает, что Украина не выполнила все необходимые условия.

Антон Хащенко, политолог, в интервью RuNews24.Ru поделился своим мнением о ситуации и дал оценку шансам Украины и Молдавии на вступление в ЕС. По его словам, хотя возможность вступления в ЕС уже была предложена этим странам, это не означает, что они смогут вступить в ближайшее время.

Политолог отметил, что для ЕС вопрос о вступлении этих стран больше является пропагандистской историей, направленной на удовлетворение их избирателей. Теоретически Украина могла бы быть интересна ЕС, но только при выполнении всех требований, которые на данный момент не выполняются. Она представляет собой большой рынок с кадрами и плодородной землей. Однако сегодняшняя Украина со своим руководством не является нужным партнером для ЕС.

Что касается Молдавии, то ситуация с ней сложнее. Евросоюз не особенно заинтересован в ее вступлении. Они могли бы рассмотреть ее вариант только в случае мирной Украины, которая бы способствовала экономическому развитию региона. Однако Хащенко отметил, что в этом случае Молдавия стала бы лишь обузой для ЕС.

Напомним, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство Украины в ЕС, а в июне 2022 года ЕС присвоил Украине статус кандидата на вступление. Также Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС.

#Общество
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