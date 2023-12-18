Иномарка попала в ДТП с маршруткой в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Согласно информации от сообщества ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», в понедельник, 18 декабря произошло столкновение автобуса и иномарки в районе 25-го квартала города.
Автобус и иномарка получили повреждения. Однако неизвестно есть ли пострадавшие лица в связи с произошедшим ДТП. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося инцидента.
Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибли женщина и двое детей. Предполагается, что водитель Kia выехал на встречку, в результате чего и произошло смертельное столкновение.