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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле

Иномарка попала в ДТП с маршруткой в Нижнем Тагиле

18 декабря 2023, 16:21
Фото: Midjourney

Автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автобуса и иномарки.

Согласно информации от сообщества ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», в понедельник, 18 декабря произошло столкновение автобуса и иномарки в районе 25-го квартала города.

Автобус и иномарка получили повреждения. Однако неизвестно есть ли пострадавшие лица в связи с произошедшим ДТП. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибли женщина и двое детей. Предполагается, что водитель Kia выехал на встречку, в результате чего и произошло смертельное столкновение.

В ГИБДД рассказали подробности о ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#ДТП#Полиция#Криминал#ЧП#18+#Инцидент#Камилла Булгакова
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